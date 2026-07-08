تناقض صارخ .. فيفا يعلن قراره بشأن طلب فرنسا رفع الإنذار عن مايكل أوليسي قبل مواجهة المغرب

وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الأربعاء، أكد ديشان أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قدّم طلبًا رسميًا لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها أوليسي خلال مباراة دور الـ16 ضد باراجواي.

وكان المهاجم قد تلقى البطاقة في الدقائق الأخيرة من المباراة عقب اشتباك مع ماتياس جالارزا.

وأظهرت الإعادة أن أوليسي شد قميص اللاعب الباراجواياني، رغم أنه لم يضربه، سقط جالارزا على الأرض وهو يعاني من ألم واضح.

وكان أوليسي لاعباً أساسياً في صفوف المنتخب الفرنسي خلال هذه البطولة، حيث شارك في جميع مباريات فرنسا في كأس العالم حتى الآن، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

ومع ذلك، لم ينجح الاستئناف، مما يعني أن البطاقة الصفراء لا تزال سارية بينما يستعد المنتخب الفرنسي لمباراة ربع النهائي.

وأوضح ديشان قائلاً: «البطاقة الصفراء لم تتغير. تلقينا إخطارًا من فيفا هذا الصباح».