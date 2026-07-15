هل كان أداء الحكم على المستوى المطلوب؟ .. فيفا يرد على انتقادات ديشان عقب خسارة فرنسا أمام إسبانيا

في أعقاب خروج فرنسا من الدور نصف النهائي في تكساس مباشرةً، لم يتردد ديشان في تقييمه لأداء الحكام. ووجه المدرب الفرنسي معظم استيائه نحو الحكم السلفادوري إيفان بارتون، لا سيما فيما يتعلق بقرار ركلة جزاء في الشوط الأول، والتي سجلها ميكيل أويارزابال بعد أن اعتُبر أن لامين يامال تعرض لخطأ من لوكاس دين.

وفي حديثه مع الصحفيين، حاول ديشان الموازنة بين انتقاداته وواقع النتيجة. وقال المدرب البالغ من العمر 57 عامًا: «إذا قلت أي شيء، فسأبدو كخاسر لا يتقبل الهزيمة لأننا خسرنا. لكنني أسألكم: هل الحكم على مستوى مهمة إدارة مباراة نصف النهائي؟ هناك ركلة الجزاء، لكن هذا ليس كل شيء؛ فهي تضاف إلى كل ما حدث غير ذلك. ليس لدي أي شيء ضد الحكم الليلة، لكن اسألوا أنفسكم هذا السؤال".