بقدر الفرحة التي سيطرت على البلدان العربية عقب عبور منتخب مصر إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026، بقدر ما تضاعفت تلك الفرحة عقب رفع حسام حسن؛ المدير الفني للفراعنة، لعلم فلسطين، لكن في الوقت ذاته زادت تلك اللقطة من الجدل بشأن توقيع عقوبات عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
هل يعاقب؟ .. فيفا يعلق على رفع حسام حسن علم فلسطين عقب فوز مصر أمام أستراليا
ما القصة؟
أول أمس الجمعة، حقق المنتخب المصري فوزًا تاريخيًا أمام نظيره الاسترالي في ركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1)، ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026، ليعبر لأول مرة في تاريخه إلى دور الـ16.
وعقب المباراة، احتفل حسام حسن بهذا الإنجاز برفع علم دولة فلسطين في قلب ملعب دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، وسط هتافات في المدرجات "فلسطين حرة".
وقال حسن في تصريحاته تليفزيونية عقب المباراة: "الشعب الفلسطيني سعيد بما يحققه المنتخب المصري، قلبي معهم، أشكرهم جدًا، ربنا ينصرهم ويرحم شهداءهم، أهدي لهم هذا الفوز بجانب الشعب المصري".
رفع العلم وتلك التصريحات اعتبرها بعض الإعلام الأجنبي "خلطًا للسياسة بالرياضة"، زاعمين ضرورة توقيع عقوبات على مدرب الفراعنة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
فيفا يعلق
من جانبها، تواصلت وكالة "أسوشيتد برس" مع مسؤولي الاتحاد الدولي "فيفا" برئاسة جياني إنفانتينو، للاستفسار حول واقعة حسام حسن وعلم فلسطين، ليتأكد بشكل رسمي عدم وجود أي نية لتوقيع أي عقوبة على مدرب المنتخب المصري.
وأوضح فيفا للوكالة أن علم فلسطين أحد الأعلام المسموح برفعها خلال الحدث العالمي كون البلد أحد الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مضيفًا: "نرحب برفع علم فلسطين وأي دولة من الـ211 الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. نرحب برفع تلك الأعلام وفقًا للوائح الملاعب وقواعد السلوك".
حسام حسن حالة خاصة في كأس العالم
بشكل عام، يعيش صاحب الـ59 عامًا حالة خاصة في كأس العالم 2026، إذ يعتبر أول مدرب مصري يصل بالفراعنة لهذا الإنجاز، بعدما فشل محمود الجوهري في العبور من دور المجموعات بنسخة 1990.
وقد عبر الفراعنة من دور المجموعات 2026 بالتعادل أمام بلجيكا (1-1)، ثم الفوز أمام نيوزيلندا (3-1)، وأخيرًا التعادل (1-1) أمام إيران، ليحتلوا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السابعة بخمس نقاط، متأخرين بفارق الأهداف فقط عن رفاق جيريمي دوكو.
وفي دور الـ32، جاء العبور بعد مباراة ماراثونية أمام أستراليا، حيث تقدمت مصر أولًا بهدف إمام عاشور في الدقيقة 13 قبل أن يدرك محمد هاني التعادل للخصم بهدف من النيران الصديقة في الدقيقة 55، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للفراعنة في الأخير.
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وماذا بعد؟
أمام الفراعنة مباراة صعبة في دور الـ16 من كأس العالم 2026، إذ يلتقون بالمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
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