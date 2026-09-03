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Faisal Al-GHAMDI-saudi arabia-202401(C)Getty Images
محمود خالد

حتى لا تفوته كأس آسيا .. عرض أوروبي ينقذ أحلام فيصل الغامدي من "أسر" دكة البدلاء!

انتقالات
فيصل الغامدي
الاتحاد
نيوم
أتروميتوس
دوري روشن السعودي
دوري السوبر اليوناني

تجربة احترافية جديدة في انتظار الغامدي .. وأزمة تهدد الصفقة

لا يزال فيصل الغامدي، متوسط ميدان نيوم، المُعار من صفوف الاتحاد، يعاني من قلة دقائق المشاركة، في الوقت الذي تلقى فيه عرضًا خارجيًا من نادي أتروميتوس اليوناني، لاستعارته في الميركاتو الصيفي.

الغامدي، صاحب الـ25 عامًا، عاد إلى الاتحاد، في الموسم الماضي، بعد انتهاء رحلته الاحترافية في نادي بيرشكوت البلجيكي، ليعاني من أزمة قلة دقائق المشاركة، قبل أن ينتقل إلى نيوم، على سبيل الإعارة، إلا أن بدايته في موسم 2026-2027، لم تأتِ بالبشرى بأنه سينال دقائق كافية للمشاركة.

وبينما يبحث فيصل عن المشاركة التي تجعله عنصرًا أساسيًا في المنتخب السعودي، جاء عرض من النادي اليوناني، إلا أن خطوات تعيق إتمام الانتقال، خاصة وأن الغامدي لم يكمل شهرًا في رحلة الإعارة داخل صفوف نيوم.

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  • من الانتقاد في الاتحاد إلى "39 دقيقة" مع نيوم

    ورغم أنه برز في لقطة التعادل "الدراماتيكي" للاتحاد أمام الخليج، بنتيجة (4-4)، في الموسم الماضي، إلا أنه لم ينجُ من الانتقادات اللاذعة، والتي بلغت حد السخرية منه، بعد تداول نشطاء مقطع لوليد الفراج، عقب كلاسيكو النصر، في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث رد على سؤال من الناقد عماد السالمي، بقوله "هل فيصل الغامدي متميز في الافتكاك أو الصناعة أو أي شيء"، ليقاطعه الفراج أكثر من مرة، مجيبًا "لا .. لا .. لا"، بشكل ساخر من أداء الغامدي غير المقنع.

    وأضاف عماد السالمي وقتها أنه يرى حامد الغامدي، أفضل من فيصل، في كل الأمور التي طرحها، ليطالب بالاعتماد على حامد بصفة أساسية بدلًا من فيصل في تشكيل الاتحاد، وهو الأمر الذي دفع فيصل لرفض التحدث مع مراسل "أكشن مع وليد"، معلقًا "اجعلهم هناك ينفعوك".

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    وبإجمالي 515 دقيقة، شارك فيصل الغامدي عبر 20 مباراة مع الاتحاد، في جميع المسابقات، خلال موسم 2025-2026، قبل أن يتم إعارته إلى نيوم، في الصيف، إلا أن اللاعب شارك "بديلًا"، في ثلاث مباريات في دوري روشن، بإجمالي 39 دقيقة.

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  • عرض يوناني

    وأظهرت صحيفة "الرياضية"، بأن أتروميتوس تقدم بعرض من أجل "استعارة" فيصل الغامدي، لمدة موسم رياضي واحد، فيما أبدى الغامدي ترحيبًا بفكرة الانتقال، بل وصل الأمر إلى الاستياء من التعقيدات التي تعطل إتمام الصفقة.

    وبينما يظل نيوم هو الخيار الأقرب له هذا الموسم، إلا أن الغامدي يرغب في تجربة الرحيل إلى أتروميتوس، بحثًا عن المشاركة أساسيًا، واللعب لدقائق كافية، تفتح له أبواب العودة إلى المنتخب السعودي، الذي يستعد للمشاركة في كأس الخليج وكأس آسيا 2027.

    وكان اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد استبعد فيصل الغامدي من قائمة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2026، حيث ودّع البطولة مبكرًا، بعد احتلال المركز الأخير من المجموعة الثامنة، بتعادله مع أوروجواي وكاب فيردي، والخسارة برباعية إسبانيا.

  • عاشق الاندماج

    ويمكن تلخيص أتروميتوس بأنه النادي اليوناني الذي لعب "الاندماج" دورًا رئيسًا في تاريخه، سواءً في شعار "النجمة" الذي يزين قميصه، بعد الاندماج مع فريق أستير بيرستيريو المحلي، أو الاندماج مع نادي شالكيدونا، في صيف 2005، وكان أتروميتوس في دوري الدرجة الثالثة، وبفضل تلك الخطوة، عاد للعب في الدوري الممتاز.

    واستهل الفريق الذي يقوده المدرب البوسني دوشان كيركيز، موسم 2026-2027، بنتائج مذبذبة، ما بين تحقيق خسارتين أمام أولمبياكوس وباوك في الدوري، وتحقيق انتصار على بانسيرايكوس في بطولة الكأس.

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  • صراع هبوط جديد؟

    وفي حالة إتمام انتقاله إلى أتروميتوس، فإن فيصل الغامدي قد يكون على موعد مع صراع جديد من أجل البقاء في دوريات أوروبا، وذلك بعد تجربته مع بيرشكوت، الذي قدم معه مستويات جيدة، وقاده إلى ربع نهائي كأس بلجيكا، إلا أن ذلك لم يمنع الفريق من الهبوط إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم، قبل أن يعود الغامدي إلى الاتحاد.

    وكان أتروميتوس قد أنهى الموسم الماضي "2025-2026"، في المركز التاسع من جدول الدوري اليوناني، ليتأهل إلى الدور الفاصل بين أندية الهبوط، قبل أن يضمن البقاء في دوري الأضواء.