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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
هيثم محمد

بعد تصريح الابتلاء والرطوبة .. اعتذار رسمي إلى عبد الله الحمدان

عبد الله الحمدان
السعودية
الكويت
كأس الخليج

تصريحات أثارت ضجة كبيرة

خرج الإعلامي السعودي فيصل الجفن باعتذار وتوضيح بخصوص تصريحاته الأخيرة عن مهاجم المنتخب السعودي ونادي النصر عبد الله الحمدان، والتي أثارت ضجة كبيرة في الساعات الفائتة.

وفاز المنتخب السعودي على نظيره الكويتي بنتيجة 1-0، أمس الأربعاء، على ملعب الإنماء بجدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي.

  • انتقادات عنيفة لمهاجم السعودية

    زياد الخليفة، مدير المنتخب البحريني السابق، حل ضيفًا على راديو "العربية FM"، وفي معرض تحليله للمباراة أكد أن هجوم المنتخب السعودي كان ضعيفًا للغاية ولم يحسن التصرف أمام المرمى الكويتي وأهدر عدة فرص محققة للتسجيل.

    وقال الخليفة: "دائمًا ما تكون المباراة الأولى في البطولات المجمعة صعبة، وفي مباراة الأمس كانت الأجواء رطبة وصعبة وهذا كثيرًا ما يؤثر على المهاجمين، ولذلك تكون تحركاتهم وقراراتم غير صحيحة بسبب الإرهاق البدني".

    ضرب الخليفة مثالًا بأداء عبد الله الحمدان، قائلًا: "المهاجم عندما يصل إلى الدقيقة 70 يكون متأثرًا من الناحية البدنية وقراراته غير صحيحة، وهذا ما حدث مع الحمدان، الذي كان يتواجد في أماكن الخطورة كثيرًا، لكن قراراته لم تكن صحيحة. ساعات في مثل هذه المباريات المهاجمين لا يقدمون أفضل ما عندهم بسبب الرطوبة والأجواء".

    هذا الحديث لم يقنع فيصل الجفن مقدم البرنامج، الذي علق: "عبد الله الحمدان دائمًا ما تكون قراراته خاطئة، الأمر لا علاقة له بالرطوبة أو الأجواء، نحن نتعامل مع الحمدان على أنه ابتلاء من الله".


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  • اعتذار الجفن

    ونشر الجفن توضيحًا عبر حسابه على "إكس"، وقال: "في حلقة اليوم الخميس خرج لفظ مني تجاه لاعب منتخبنا عبدالله الحمدان، للأسف لم أكن موفقًا فيه".

    وأتبع: وأضاف: "الفكرة شيء واللفظ يُفهم بشكل آخر، لا ألوم من غضبوا منه، فسبحانه جل من لا يخطئ، وأنا أعترف أنني أخطأت، وأتقدم بالاعتذار للاعب، ووالده، وعائلته الكريمة، "أيضًا بالرغم من اعتذاري، لا ملام عليهم لو أخذوا الطرق النظامية.. أستغفر الله وأتوب إليه".







  • FBL-KSA-NASSR-ABHAAFP

    ما التالي لمنتخب السعودية؟

    بهذه النتيجة (1-0)، يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط، يليه منتخبا عمان والعراق بنقطة وحيدة لكل منهما، فيما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب دون أي نقطة.

    ومن المقرر أن يلتقي الأخضر بمنتخب عمان في 26 من سبتمبر ثم العراق في 29 من الشهر ذاته، ضمن الجولتين الثانية والثالثة بدور المجموعات من خليجي 27.


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