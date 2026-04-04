فيرونا - فيورنتينا، دي خيا: "أهدي كل تصدياتي لوالدي الموجود في المستشفى"

بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وجه دي خيا كلمة خاصة في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أهدي كل تصدياتي لوالدي الموجود في المستشفى" - كما قال لميكروفونات DAZN - "لم نقدم أفضل مباراة لنا هذا الموسم، لكن في بعض الأحيان حصلنا على أقل مما نستحق، واليوم حدث العكس؛ هكذا هو كرة القدم. كنا اليوم مركزين على هذه المباراة لأننا لم نحقق أي شيء بعد في صراع البقاء، ثم سيكون هناك الدوري الأوروبي الذي يمنحنا دوافع جديدة: كريستال بالاس فريق، مثل جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، يهاجم كثيراً ويلعب في ملعب صغير، إنهم أقوياء لكننا سنحاول بذل قصارى جهدنا".