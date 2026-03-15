فيرونا - جنوة، تقييمات CM

سيطر الفريق على الشوط الأول إلى حد ما، ثم انهار الدفاع الذي بدا اليوم في حالة من الارتباك الشديد. لم يقدم أوربان في الهجوم سوى القليل، ولم ينجح الفريق إلا بصعوبة. والآن، تزداد آمال البقاء في الدوري بعدًا.

مونتيبو 5: واجه صعوبات كثيرة اليوم، كما أظهر عدم دقة خاصة في التعامل مع الكرات العالية والخروج من المرمى.

نيلسون 5.5: ارتكب العديد من الأخطاء الفنية، كما افتقر إلى الدقة في الهجمات المرتدة.

إدموندسون 5: غالبًا ما يترك المهاجم المنافس يتحرر ولا ينجح في إغلاقه كما ينبغي.

فالنتيني 5: واجه صعوبات خاصة في المواجهات البدنية، وتغلب عليه في الرؤوس في عدة مناسبات.

أويغوك 4.5: بطيء ويمكن توقع تحركاته، وفقد كرات مهمة. تم استبداله بالفعل في نهاية الشوط الأول.(من الدقيقة 1 من الشوط الثاني، بلغالي 5.5: باستثناء بعض الهجمات المرتدة، لم يقدم الكثير.)

أكبا أكبرو 6: أظهر شخصية قوية، على الرغم من قلة الدعم من زملائه في كثير من الأحيان.

غاليارديني 6: في خط الوسط، بذل ما في وسعه، محاولاً فتح اللعب وبناء بعض الهجمات للمهاجمين، الذين لم يستغلوا الفرص.

هاروي 5: عندما يصل إلى نصف ملعب الخصم، يكون دائمًا متسرعًا جدًا وغير دقيق في التمريرات العمودية. (من الدقيقة 20 من الشوط الثاني، سوسلوف 5.5: باستثناء بعض الفرص في الدقائق الأخيرة، لم يقدم الكثير.)

فريسي 6: يركض كثيرًا، وأحيانًا حتى من أجل زملائه في الهجوم. يحاول بتسديدات من خارج منطقة الجزاء وقليل غير ذلك. (من الدقيقة 40 من الشوط الثاني سار: غير مقيم)

بوي 6: يظهر أداءً أفضل قليلاً من زميله في الهجوم. لكنه معزول جداً، ولا يستطيع فعل الكثير.

أوربان 5: مباراة غير مرضية تماماً، وعندما يغيب يؤثر ذلك على بقية الفريق. بطيء ويمكن توقع تحركاته، ويتم إيقافه بسهولة من قبل دفاع الخصم. (من الدقيقة 41 من الشوط الثاني، موسكويرا: لم يتم تقييمه)

المدرب ساماركو 5.5: فيرونا تعاني دائمًا كثيرًا من الكرات الثابتة وبشكل عام في مرحلتها الدفاعية. التبديلات لم تكن ذات فائدة تذكر.

