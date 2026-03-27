Brahim Diaz Morocco AI
محمود خالد

فيروس دياز أصاب المغاربة: أزمة ثقة بسبب نهائي الجدل .. وحكيمي يحبط محاولة نجم تشيلسي للثأر!

المغرب ينجو من فخ الإكوادور..

بحكم لجنة الاستئناف في الاتحاد الإفريقي "كاف"، المغرب يخوض مباراته الأولى بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا 2025، لينجو أسود الأطلس من الخسارة، بتعادل مثير مع الإكوادور بنتيجة (1-1)، في مباراة ودية على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وتقدم جون يبواه، نجم فينيسيا، بهدف الإكوادور في الدقيقة 48، فيما اقتنص نائل العيناوي، هدف التعادل من صناعة أشرف حكيمي، في الدقيقة 88.

التعادل جاء بمثابة "طوق نجاة" للمدرب الجديد محمد وهبي، الذي كاد أن يسجل بداية "متعثرة" مع كبار الأسود، إلا أن "مهندس" روما، حمل معه البشرى في اللحظات الأخيرة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة المغرب والإكوادور في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026..

  Mohamed Ouahbi Yasser Al-zabiri Morocco U20Getty

    درس الأشبال .. لا تتسرعوا بالحكم على وهبي

    قررت الجامعة المغربية، إنهاء رحلة وليد الركراكي، ومنح زمام المنتخب الأول إلى محمد وهبي، في واقعة مشابهة لما حدث مع الركراكي ذاته، الذي تولى قيادة الأسود بشكل طارئ، قبل شهور قليلة من نهائيات كأس العالم 2022، وصنع التاريخ مع الأسود، بالفوز بالمراكز الرابع في مونديال قطر.

    ومن درس "أشبال" الأطلس، الذين كتب معهم محمد وهبي تاريخًا مجيدًا، بالفوز بلقب كأس العالم للشباب 2025، يجب على الجماهير ألا تتسرع بالحكم على المدرب الجديد للكبار.

    يكفي القول إنه عندما تولى محمد وهبي قيادة منتخب الشباب، استهل مشواره معهم بتعادل مع رومانيا، وخسارتين أمام "شباب" إسبانيا، ثم توالت المباريات، وجاء الختام للتاريخ.

    • إعلان

  • المغرب مع وهبي: شراسة ومعاناة

    بالنظر إلى أداء المنتخب المغربي مع مدربه محمد وهبي، فإنه اعتمد تنويع الخطة بين "4-2-3-1" و"4-4-2"، ورغم ما أظهره أسود الأطلس، من شراسة في الدقائق الأخيرة، إلا أنه عانى من ضغط لاعبي الإكوادور على مدار المباراة.

    منتخب الإكوادور أظهر براعة في التحرك بين خطوط المغاربة، فيما اعتمد الأسود على شن الخطورة من الأطراف، مستغلًا انطلاقات أشرف حكيمي وتوغل براهيم دياز في العمق، وكذلك عبد الصمد زلزولي في الطرف الأيسر، بينما بدا لاعبو المغرب أكثر حاجة للانسجام مع "تكتيك" وهبي.

  Morocco's forward #10 Brahim Diaz celebrates scoringGetty Images

    فيروس دياز يصيب المغاربة

    لا أحد ينسى الواقعة الشهيرة في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، الذي خسره المغرب في الملعب أمام السنغال، وفاز به بقرار لجنة استئناف "الكاف".

    تلك الواقعة المرتبطة ببراهيم دياز، الذي أهدر ركلة جزاء بطريقة غريبة، بعدما سددها برعونة على طريقة بانينكا، ولم يجد معها الحارس إدوارد ميندي، أي صعوبة، في التقاط الكرة.

    هذه المرة، نال المنتخب المغربي ركلة جزاء، وتولى نائل العيناوي تنفيذها، ورغم أنه سددها مباشرة، إلا أن الحارس هيرنان جالينديز، نجح في التصدي لها، ورغم أن محمد حريمات أعادها إلى الشباك، إلا أن الحكم قرر إلغاء الهدف.

    وبشكل عام، لم يكن براهيم دياز، في أفضل حالاته، خلال مواجهة الإكوادور، بين قلة لمساته للكرة "36" مرة، ومعاناته في الصراعات البدنية "كسب 4 من 10 مواجهات ثنائية"، فضلًا عن خسارته للكرة "9" مرات.

    هذا الأمر ربما يقودنا للتساؤل، بشأن ما إذا كان نجم ريال مدريد، لا يزال متأثرًا بالنهائي الإفريقي الذي أهدر فيه لقطة تاريخية، والتي جلبت له الكثير من عبارات السخرية والانتقادات اللاذعة، وهل بات دياز بحاجة إلى "إعادة تأهيل" مع المنتخب المغربي، الذي يسابق الزمن من أجل التجهيز لمونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

  FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    من باريس إلى المغرب: لا مجال للثأر يا نجم تشيلسي

    مباراة ودية نعم، ولكن ربما كان نجم تشيلسي مويسيس كايسيدو، بحاجة فيها للخروج مزهوًا بالانتصار، أمام أحد كبار نجوم باريس سان جيرمان، وهو القائد المغربي أشرف حكيمي.

    قبل دقائق قليلة من صافرة النهاية، كان كايسيدو سيخرج ثائرًا أمام حكيمي، والذي قاد باريس سان جيرمان للإطاحة بتشيلسي من دوري الأبطال، بأسوأ طريقة ممكنة، بعد الفوز عليه (5-2) ذهابًا و(3-0) إيابًا.

    في مباراة اليوم، كان كايسيدو أفضل نجوم الإكوادور أمام المغرب، حيث أظهر سيطرة في معركة الوسط، وساهم بتحركاته في صنع ضغط كبير أثر بدوره على دفاعات الأسود، وساهم في ارتكابهم أخطاء، كما نجح في تعطيل هجمات المغاربة، بعدما قطع تسديدة واستعاد الكرة "6" مرات، بينما كان على أعتاب تسجيل هدف في الدقيقة 16، بتسديدة مباغتة مرت على يمين المرمى.

    ولكن، أبى أشرف حكيمي إلا أن يردّ على كايسيدو، بتمريرة عرضية من زاوية الركنية، ليصنع هدف التعادل للمغاربة، وكأنها يوجه رسالة إليه، بأنه لا سبيل للثأر أبدًا.

  • كلمة أخيرة..

    ربما كان المنتصر الأكبر في تلك المواجهة هو نائل العيناوي، ليس فقط لتسجيله هدف التعادل الذي أحرزه من كرة رأسية، ولكن لأنه كان بحق "مهندس" ميدان المغرب، الذي ساهم في ازدياد حدة الضغط على مرمى الإكوادور، خاصة في الشوط الثاني.

    العيناوي كان أحد أبرز الوجوه المبشرة في كأس أمم إفريقيا، واليوم يثبت بأنه مع محمد وهبي، سيكون سلاحًا فعالًا للمغاربة، بهدف وتمريرتين مفتاحيتين، و62 تمريرة بلغت دقتها 89%.

    الحارس ياسين بونو، الذي جاء منتشيًا بقيادة تاريخية للهلال إلى نهائي كأس الملك، لم يكن في أفضل حالاته مع المغرب، بعدما اكتفى بتصدٍّ وحيد، واستقبل الهدف رقم 59 في 89 مباراة مع أسود الأطلس.

المباريات الودية
هولندا crest
هولندا
هولندا
الإكوادور crest
الإكوادور
الإكوادور
المباريات الودية
المغرب crest
المغرب
المغرب
باراجواي crest
باراجواي
باراجواي