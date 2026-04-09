كان من الممكن أن يكون الفارق أكبر بكثير لولا جورجي مامارداشفيلي. فقد قام الحارس الجورجي، الذي حل محل أليسون بيكر المصاب، بعدة تصديات حاسمة للحفاظ على فرصة التعادل. وأبرز فان ديك أهمية الأداء الذي قدمه حارس مرماه، معرباً عن أمله في أن يشكل ذلك أساساً للعودة في النتيجة.

وأضاف المدافع: "آمل أن يكون أداء مامارداشفيلي حاسماً للغاية". "من الواضح أننا لعبنا هنا العام الماضي مباراة كان من المفترض أن نخسرها لكننا فزنا بها، وكان على علي (أليسون) أن يقدم ربما أفضل مباراة في مسيرته. لكننا لم نتمكن من إنجاز المهمة في أنفيلد. الآن نحن متأخرون 2-0 وعلينا تقديم أداء استثنائي الأسبوع المقبل. لكن لدينا مباراة مهمة جداً قبل ذلك أيضاً، لذا سنركز عليها".