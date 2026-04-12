فيرجيل فان ديك «غير قلق» بشأن «المتواضع» ريو نغوموها وسط دعوات لإشراك نجم ليفربول الشاب في التشكيلة الأساسية أمام باريس سان جيرمان

يواصل نغوموها إعادة كتابة كتب التاريخ في ليفربول، حيث جعله هدفه الأخير ضد فولهام أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد. وبعمر 17 عاماً و225 يوماً فقط، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله راحيم ستيرلينغ، مما عزز مكانته كواحد من أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية.

افتتح الشاب التسجيل بلمسة نهائية بارعة في الفوز 2-0 الذي وفر الراحة التي كان المدرب آرني سلوت في أمس الحاجة إليها. بعد أن خسر الفريق أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، على التوالي، في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قدم نغوموها أداءً مذهلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أعطى بصيص أمل قبل مباراة ليفربول الأهم في الموسم حتى الآن.







