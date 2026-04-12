ترجمه
فيرجيل فان ديك «غير قلق» بشأن «المتواضع» ريو نغوموها وسط دعوات لإشراك نجم ليفربول الشاب في التشكيلة الأساسية أمام باريس سان جيرمان
ظهور نجم جديد يحطم الأرقام القياسية في أنفيلد
يواصل نغوموها إعادة كتابة كتب التاريخ في ليفربول، حيث جعله هدفه الأخير ضد فولهام أصغر لاعب في تاريخ النادي يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد. وبعمر 17 عاماً و225 يوماً فقط، تجاوز الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله راحيم ستيرلينغ، مما عزز مكانته كواحد من أكثر المواهب إثارة في كرة القدم الأوروبية.
افتتح الشاب التسجيل بلمسة نهائية بارعة في الفوز 2-0 الذي وفر الراحة التي كان المدرب آرني سلوت في أمس الحاجة إليها. بعد أن خسر الفريق أمام مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، على التوالي، في كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، قدم نغوموها أداءً مذهلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما أعطى بصيص أمل قبل مباراة ليفربول الأهم في الموسم حتى الآن.
فان ديك يدعم النجم الصاعد
مع تأخر ليفربول بنتيجة 2-0 في مجموع المباراتين قبل مباراة الإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، يطالب المشجعون بإشراك نغوموها في التشكيلة الأساسية. ويبدو القائد فيرجيل فان ديك واثقاً من أن الضغط لن يثبط عزيمة اللاعب الشاب، حيث أشاد بعقليته وأخلاقياته في العمل خلال موسم انطلاقته.
وفي حديثه عن احتمال مشاركة نغوموها أساسياً في أنفيلد يوم الثلاثاء، قال فان ديك: "سيتقبل الأمر بهدوء. إنه فتى متواضع يعمل بجد ويستمع. يريد أن يتطور باستمرار. لديه أحلام كبيرة. الأمر متروك له وللأشخاص من حوله لضمان بقائه على هذا النحو. لست قلقاً من أن يتغير أي شيء في هذا الصدد".
تجاوز معيار الجنيه الإسترليني
ليس غريباً على نغوموها أن يترك بصمة مبكرة، فقد حاز بالفعل على لقب أصغر هداف في تاريخ ليفربول عندما سجل هدفاً في مرمى نيوكاسل في أغسطس الماضي وهو في سن السادسة عشرة. وقد زاد إنجازه الأخير ضد فولهام من الضجة المحيطة بإمكانياته في قيادة خط الهجوم.
يعتقد فان ديك أن هذه الجوائز يجب أن تكون بمثابة دافع للمهاجم، حيث قال: "لقد حطم الرقم القياسي الذي سجله راهيم، وهو أمر رائع بالنسبة له ويجب أن يحفزه ويدفعه إلى الأمام أكثر. لا يجب أن تأخذ مثل هذه الأمور كأمر مسلم به، وهو لن يفعل ذلك. عليه أن يواصل مسيرته. الأمر متروك للمدرب ليقرر تشكيلة الفريق وخطة اللعب ليوم الثلاثاء. سواء كنت في التشكيلة الأساسية أم لا، على الجميع أن يشعروا بأنهم جزء من شيء مميز. هذا هو ما نحتاجه لنحاول الفوز على باريس سان جيرمان".
سد الفراغ الذي خلفته الأساطير الراحلة
يكتسب صعود نغوموها أهمية خاصة في ظل رحيل محمد صلاح وآندي روبرتسون المرتقب. فقد حظي اللاعبان المخضرمان باستقبال عاطفي من الجماهير خلال مباراة فولهام، عقب إعلانهما عن مغادرة أنفيلد في نهاية الموسم، مما سيخلف فراغًا كبيرًا في القيادة والموهبة داخل الفريق.