فيران توريس سعيد بـ"إغاظة" منتقديه بعد تسجيله ثنائية حاسمة في فوز برشلونة في ديربي المدينة على إسبانيول
فيران يهدئ الضجة
نادراً ما غاب مهاجم برشلونة عن الأضواء منذ انتقاله إلى كاتالونيا قادماً من مانشستر سيتي في ديسمبر 2021، لكن الإسباني يستخدم الآن هذا الضغط كوقود له. بعد فترة من الجفاف التهديفي، قدم اللاعب القادم من فويوس أداءً قوياً في ديربي كاتالونيا، حيث سجل ثنائية لم تترك مجالاً كبيراً لانتقاداته.
وفي حديثه بعد الفوز 4-1، كان توريس دقيقاً في تقييمه للضغط الخارجي الذي يواجهه. وقال: "هناك دائماً ضجيج خارجي من حولي، غالباً ما يكون سيئاً ونادراً ما يكون جيداً. هذا يزعجهم، لكنني أركز دائماً على نفسي، على العمل والتحسين؛ هناك أوقات لا تسير فيها الأمور كما نريد، لكن ذلك لن يكون بسبب قلة العمل".
- AFP
عبء التسجيل الذي يقع على عاتق المهاجم
بالنسبة لأي مهاجم في نادٍ مرموق مثل برشلونة، سرعان ما يصبح قلة التسجيل موضوع النقاش الرئيسي في وسائل الإعلام. واعترف فيران بأنه على الرغم من مروره بفترة جفاف تهديفي، إلا أنه لم يفقد ثقته في المسار الذي أدى في النهاية إلى تسجيله ثنائية في مرمى إسبانيول. وقد سجل توريس حتى الآن 18 هدفاً في 43 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، والجدير بالذكر أن ثنائيته هذه كانت أول أهداف له في الدوري الإسباني منذ أن سجل في مرمى إلتشي في 31 يناير. وأصبح الفوز أكثر حلاوة بفضل تعثر ريال مدريد، مما سمح لبرشلونة بتعزيز قبضته على سباق اللقب.
وأضاف توريس: "في النهاية، من الواضح أن المهاجم يُحكم عليه بالأهداف. صحيح أنني كنت أخرج من فترة لم أسجل فيها أي أهداف، لكنني أؤمن دائماً بالعمل الجاد، الذي يمنحك المكافأة ويأتيك عندما تتحلى بالصبر".
بالدي يتطلع إلى العودة إلى دوري أبطال أوروبا
وبينما احتل توريس عناوين الصحف، كان لأليخاندرو بالدي تأثير مماثل في ظل استمراره في استعادة لياقته البدنية الكاملة. وفي معرض حديثه عن الفوز في ديربي مدريد وتعثر ريال مدريد أمام جيرونا مساء الجمعة، قال بالدي: "كنا نعلم اليوم أننا لا نستطيع أن نفشل لأن ريال مدريد تعادل، وكانت لدينا فرصة جيدة جدًا؛ وقد قدم الفريق أداءً رائعًا وارتقى إلى مستوى التحدي". كما أشاد الظهير الأيسر بقدرة الفريق على الصمود بعد استقباله لهدف، مضيفاً: "المهم هو كيفية الرد، وكان الفريق رائعاً في قدرته على تسجيل هدفين آخرين. أشعر أنني بخير؛ من الصعب دائماً العودة من الإصابة واستعادة الإيقاع، لكنني شعرت أنني بخير جداً. أنا متشوق حقاً ليوم الثلاثاء وإكمال العودة".
ليلة استثنائية في ملعب كامب نو مع Spotify
لعبت الأجواء المثيرة في ملعب «سبوتيفاي كامب نو» دوراً كبيراً في تحقيق الفوز، حيث وصف بالدي الملعب بأنه «مرجل» شعر فيه اللاعبون بدعم الجماهير الكامل. وعلى الرغم من التقدم الكبير في النتيجة، يظل المدافع متواضعاً، مؤكداً: «لن ينتهي الأمر حتى نفوز باللقب؛ فكل ما يعتمد علينا، علينا أن نفوز به ونواصل حصد النقاط الثلاث في كل مباراة». مع تحول التركيز إلى دوري أبطال أوروبا، تعكس مقاربة بالدي العقلية المنضبطة التي غرسها فليك في هذا الفريق الناضج.