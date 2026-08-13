حُسمت الصفقة .. باريس يُتم مهمة نجم برشلونة بـ50 مليون يورو

أصبح فيران توريس لاعباً جديداً في صفوف باريس سان جيرمان، بعدما قدم النادي الفرنسي عرضاً رسمياً إلى برشلونة بقيمة حوالي 50 مليون يورو، وهو العرض الذي وافق عليه النادي الكتالوني، مما أدى إلى إتمام الصفقة.

ووفقًا لصحيفة«ماركا»، فقد انتهت المفاوضات بين الناديين، ولا يُنتظر الآن سوى الإعلان الرسمي قريبًا.

ومن العوامل التي ساهمت في تسهيل عملية الانتقال موقف اللاعب نفسه: فتوريس، الذي سجل الهدف الذي قاد إسبانيا للفوز بكأس العالم في المباراة النهائية ضد الأرجنتين، كان قد توصل منذ فترة إلى اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان، الذي يستعد لاستقباله ومنحه دورًا مهمًا في خط الهجوم.



