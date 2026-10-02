AFP
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ضربة قوية لإنريكي .. فيران توريس ينسحب من معسكر إسبانيا ودي لافوينتي يعوضه بـ"مفاجأة" ريال مدريد!
تورّيس يتعرّض لانتكاسة
تلقى لويس دي لافوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، ضربة قوية خلال تحضيراته للمباريات الدولية، بسبب مغادرة مهاجم باريس من المعسكر محبرًا، في الوقت الذي كان توريس يأمل فيه بالاستفادة من حالته الممتازة مع ناديه لنقلها إلى الساحة الدولية، لكن مشكلة بدنية أفشلت هذه الخطط. ورغم الآمال الأولية في أن تخف المشكلة، تم اتخاذ القرار في نهاية المطاف، بالسماح لصاحب الـ26 عامًا، بالعودة إلى ناديه للتركيز على إعادة تأهيله.
وقد أكّد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مغادرة النجم المولود في فالنسيا، مشيرًا إلى أنه رغم محاولته اللعب وسط الألم، فقد رأى الطاقم الطبي أن التدخل ضروري. وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان: "نظرًا لاستمرار الأعراض، فقد تقرر إعفاء اللاعب من المجموعة لإعطاء الأولوية لتعافيه"، علمًا بأن القرار قد اتُخذ بعد مشاورات طويلة بين القسم الطبي للمنتخب الوطني ونظرائهم في باريس سان جيرمان.
وكان توريس عنصرًا أساسيًا في منظومة إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، ويترك غيابه فراغًا كبيرًا في القطاع الهجومي للمباريات المقررة في ملعب كارلوس تارتيير بأوفييدو وفي سبليت. وبحسب صحيفة "سبورت"، كان فيران يعاني من ألم خفيف في الكاحل الأيسر، وهو ما لم يمنعه من التدريب في الأيام الأخيرة، لكن الأعراض لم تختفِ تمامًا على الإطلاق.
- Getty Images Sport
مخاوف بشأن التعافي البدني
ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للاتحاد الإسباني الخبر إلى المشجعين، مع منشور من "دياريو سبورت"، يصف هذا الرحيل بأنه "انسحاب غير متوقع" أجبر الطاقم على تعديل خططه التكتيكية. وظلت الطواقم الطبية، سواء في النادي أو المنتخب، على اتصال دائم من أجل ضمان أفضل رعاية ممكنة للمهاجم. وأوضح بيان الاتحاد النهج التعاوني الذي اعتمده الأطباء خلال التجمع.
وبحسب تصريح الاتحاد الإسباني، فقد تم اتخاذ القرار بالاتفاق بين أطباء الاتحاد وباريس سان جيرمان، كما أن الطاقم الطبي للاتحاد الإسباني على اتصال دائم بالفريق الطبي لناديه منذ بداية التجمع، وقد تمت متابعة العملية بأكملها بشكل مشترك.
إسبي يتلقى استدعاءه الأول
في أعقاب غياب توريس، لم يضيع دي لا فوينتي أي وقت في تسمية بديل، إذ لجأ إلى الفرق الشابة لتعزيز مجموعته؛ حيث تمت ترقية الموهبة الشابة لريال مدريد كارلوس إسبي، لأول مرة، من منتخب تحت 21 عامًا إلى الفريق الأول.
ويمر المهاجم البالغ من العمر 21 عامًا بحالة استثنائية مع المنتخب الوطني للشباب وتصدّر مؤخرًا العناوين بتوقيعه خماسية مع المنتخب الإسباني للرديف، ما يعد دليلًا على أنه جاهز لتخطي مرحلة جديدة. لقد انضم فورًا إلى المجموعة بينما كانت تستعد للمواجهة المزدوجة المقبلة ضد التشيك وكرواتيا، مسجلًا محطة كبرى في مسيرته الصاعدة.
- AFP
انكاسة بعد انطلاقة باريس المذهلة
توقيت الإصابة محبط بشكل خاص بالنسبة لتوريس، الذي عُرف ببداية مذهلة في مسيرته بالعاصمة الفرنسية. بعد انضمامه إلى حديقة الأمراء قادمًا من برشلونة مقابل مبلغ يُقال إنه ناهز 50 مليون يورو هذا الصيف، وسرعان ما أصبح أحد مدللي الجماهير. كان تأثيره فورياً، مع ثنائية حاسمة ضد ستاد رين في مباراته الأولى، قبل أن يواصل تألقه أمام الغريمين المحليين ستاد بريست وأولمبيك مرسيليا.
كان مستواه في أوروبا مثيراً للإعجاب بنفس القدر، لاسيما مع هاتريك رائع ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا. هذه السلسلة الاستثنائية جعلت منه أحد أكثر المهاجمين إثارة للرهبة في أوروبا قبل التوقف الدولي.
هذه الإصابة ضربة قوية للويس إنريكي في باريس سان جيرمان، الذي يأمل ألا تكون هذه العقبة خطيرة بما يكفي لإبعاد المهاجم عن الملاعب عند استئناف منافسات الدوري الفرنسي.
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