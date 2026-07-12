فيديو | مبابي مع هنري يسعد جماهير فرنسا.. حالة طمأنة بعد إصابة ربع النهائي!

تلاشت المخاوف من أن تتأثر مشاركة مبابي في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة، حيث شوهد المهاجم وهو يتبادل النكات مع المهاجم الفرنسي الأسطوري تييري هنري في فندق الفريق.

وشوهد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا وهو يضحك برفقة مايكل أوليسي وجان-فيليب ماتيتا، دون أن تظهر عليه أي علامات واضحة على الألم في الكاحل الذي أدى إلى استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها الفريق على المغرب.

ويشكل سلوك القائد المتفائل دفعة معنوية كبيرة للمدرب ديدييه ديشان، الذي يسعى إلى قيادة الفريق إلى نهائي كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. وقد أظهر مبابي مستوى رائعاً طوال البطولة، حيث وصل إجمالي أهدافه في كأس العالم إلى 20 هدفاً.



