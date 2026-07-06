فيديو | لم يلعب وتلقى إنذارًا وأصيب إصابة خطيرة .. هندرسون يعيش قمة المكسيك وإنجلترا بشكل مختلف!

ما كان من المفترض أن يكون ليلة من الفرح الخالص لـ«الأسود الثلاثة» سرعان ما تحول إلى حالة من القلق، حيث تم استدعاء الطاقم الطبي إلى الملعب بعد فترة طويلة من صافرة النهاية. وكانت إنجلترا قد حسمت للتو فوزًا صعبًا بنتيجة 3-2 لتصل إلى ربع النهائي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى جود بيلينجهام الذي سجل هدفين في شوط أول سيطر فيه فريقه على المباراة.
لكن، وبينما كان الفريق يحتفل بنجاحه أمام جماهيره التي سافرت لمساندته، حاول جوردان هندرسون القفز فوق لوحات الإعلانات. ووقعت الكارثة عندما انزلق لاعب الوسط أثناء محاولته العودة إلى الملعب، فسقط بشكل غير ملائم على مرفقه ومعصمه. وسرعان ما أحاط زملاؤه القلقون باللاعب المخضرم وحجبوه عن الأنظار بينما تم إحضار نقالة.