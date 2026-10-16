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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

فيديو | الكشف عن حقيقة رحيل فيسينج .. وإعلامي اتحاداوي : لا زعيم في آسيا إلا الهلال!

يانز ويسينغ
دوري روشن السعودي
الهلال
الاتحاد ضد شباب أهلي دبي
الاتحاد
شباب أهلي دبي
دوري أبطال آسيا النخبة
الاتفاق ضد الاتحاد
السد ضد الهلال

تراجع جديد في نتائج الاتحاد

قام الإعلامي السعودي عبد الله فلاته، بإبداء رأيه في إمكانية رحيل المدرب ينس فيسينج عن تدريب الاتحاد، بعد النتائج الأخيرة للعميد على المستويين المحلي والقاري.

ويؤمن فلاته بأن المدرب الألماني لا يمتلك الإمكانيات اللازمة من أجل النجاح مع الفريق، متطرقًا إلى رأيه في مكانة الهلال السعودي الآسيوية.

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  • ما هي القصة؟

    فيسينج تولى مهمة تدريب الاتحاد في الصيف الماضي، وذلك خلفًا للمدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو الذي رحل بسبب سوء النتائج، والأمور كانت تسير بصورة جيدة للغاية في بداية حقبة الألماني.

    ولكن أحوال الفريق تدهورت في الآونة الأخيرة، بعد السقوط أمام الهلال 3/2 في دوري روشن السعودي، قبل الخسارة مرة أخرى ضد شباب الأهلي دبي 2/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • JENS WISSING(C)Getty Images

    تعليقات فلاته

    الإعلامي السعودي قال عبر قناة ثمانية:"أريد الحديث عن الأقاويل التي انتشرت مؤخرًا بشكل مفاجئ حول إمكانية رحيل مدرب الاتحاد، هذا خطأ كبير جدًا".

    وأضاف:"لا يجب هز الثقة بين المدرب والجماهير، انتقدته بشكل نسبي بعد مباراة الهلال، وفعلت الأمر ذاته في اللقاء الأخير وحملته المسؤولية، وقلت إنه أخطأ بسبب طريقته الهجومية وكذلك بحديثه في المؤتمر الصحفي وعدم إدراكه لما ارتكبه من أخطاء".

    وتابع:"هل يعني ذلك أن يبدأ التفكير الآن في تغيير المدرب؟ هذا خطأ، لقد قام بعمل ممتاز بالنسبة لي وهو يلعب بأنصاف وأرباع لاعبين، لا يمتلك الإمكانيات اللازمة مقارنة بالهلال والأهلي والقادسية، يعتمد على لاعبين ذهبوا لأندية هبطت والآن يلعبون كأساسيين".

  • مبالغة في رد الفعل

    وواصل فلاته حديثه:"يمكننا انتقاد فيسينج بشكل طبيعي ولا توجد مشكلة في ذلك، ولكن هناك مبالغة في رد الفعل، لو كانت إدارة الاتحاد تفكر بهذه الطريقة إذن .. سلامات، ما زلنا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم".

    وأوضح:"لا أعتقد أن هناك أي شخص يتحدث بالمنطق يفكر في رحيل المدرب الآن، هناك بعض الخلل في الاتحاد ويتحمله الجميع، الفريق لم تتم تهيئته بالشكل الكافي واعتمد على النتائج الجيدة والمدرب انخدع في نفسه، لكني لا أعتقد أنه سيكرر هذا الأمر مرة أخرى".

    واستكمل:"هناك مشكلة في الفريق حدثت خلال فترة التوقف الدولي، وهذا ما اعتدنا حدوثه أكثر من مرة في المناسبات السابقة، لذلك لا يمكن توجيه اللوم على المدرب وحده".


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  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الفوارق مع الهلال

    وأما عن الخسارة ضد الزعيم:"هذا أمر طبيعي، فوارق الجودة بين اللاعبين كبيرة للغاية، في المباراة الماضية قلت لا زعيم إلا الزعيم في آسيا، لا يمكنني أن أكون ضد الهلال، ولطالما تحدثت عن قوته في السعودية وآسيا".

    وأنهى تصريحاته بالتشديد على خطورة تسريب الأنباء حول إمكانية رحيل مدرب الاتحاد، وهز الثقة بينه وبين اللاعبين في هذا التوقيت، مشيرًا إلى ضعف الإمكانيات المالية في النادي.

  • حقيقة رحيل فيسينج

    ومن جانبه قال الإعلامي السعودي عدنان جستنيه عن أنباء رحيل فيسينج:"كل ما يُقال عن توجه إدارة الاتحاد بالبحث عن مدرب آخر بديل للمدرب القدير فيسينج كلام فارغ، خبر لا أساس له من الصحة، سيستمر حتى انتهاء عقده، لأنه يحظى بدعم كامل من الجميع إدارة وأجهزة إدارية ولاعبين".

    واستكمل:"كل ما نشر لا يعتد به جملة وتفصيلًا، جماهير الاتحاد تعي أن هناك من يبحث عن الإثارة والشوشرة والبلبلة رغبة في تحقيق أرباح مادية عن طريق منصة إكس، والله الهادي".