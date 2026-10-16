فيديو | الكشف عن حقيقة رحيل فيسينج .. وإعلامي اتحاداوي : لا زعيم في آسيا إلا الهلال!

الإعلامي السعودي قال عبر قناة ثمانية:"أريد الحديث عن الأقاويل التي انتشرت مؤخرًا بشكل مفاجئ حول إمكانية رحيل مدرب الاتحاد، هذا خطأ كبير جدًا".
وأضاف:"لا يجب هز الثقة بين المدرب والجماهير، انتقدته بشكل نسبي بعد مباراة الهلال، وفعلت الأمر ذاته في اللقاء الأخير وحملته المسؤولية، وقلت إنه أخطأ بسبب طريقته الهجومية وكذلك بحديثه في المؤتمر الصحفي وعدم إدراكه لما ارتكبه من أخطاء".
وتابع:"هل يعني ذلك أن يبدأ التفكير الآن في تغيير المدرب؟ هذا خطأ، لقد قام بعمل ممتاز بالنسبة لي وهو يلعب بأنصاف وأرباع لاعبين، لا يمتلك الإمكانيات اللازمة مقارنة بالهلال والأهلي والقادسية، يعتمد على لاعبين ذهبوا لأندية هبطت والآن يلعبون كأساسيين".