فيديو | رفع علم فلسطين ورد على بيلينجهام و"شكرًا للرب أنا لست مدريديستا".. لامين يامال يصنع الحدث في احتفالات الفوز بالليجا!
يامال يرد بعبارة "الكلام رخيص"
نشر يامال مقطع فيديو على قصته على إنستجرام يظهر فيه وهو يحتفل من المدرجات بهدف توريس الحاسم. وعلق اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، الذي يسعى حاليًا جاهدًا لاستعادة لياقته من أجل مشاركة إسبانيا في كأس العالم، على المقطع بعبارة «الكلام رخيص»، مصحوبة بسلسلة من رموز تعبيرية تدل على الضحك حتى البكاء. ولم يكن هذا اختيارًا عشوائيًا للكلمات، بل إشارة مباشرة إلى تبادل سابق للكلام.
وسرعان ما انتشر المنشور بفضل زميله جافي، الذي أعاد نشر القصة مع إضافة رمز تعبيري، وتشير هذه الأنشطة المنسقة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن غرفة ملابس برشلونة لم تنس التعليقات التي أدلى بها نظراؤهم في مدريد في وقت سابق من الموسم، مما حوّل احتفالات الفوز باللقب إلى لحظة انتقام شخصي ليامال.instagram/lamineyamal
تتبع جذور النزاع مع بيلينجهام
يعود الخلاف بين اللاعبين إلى شهر أكتوبر، عقب مباراة الكلاسيكو الأولى لهذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو. وبعد أن حقق ريال مدريد فوزًا بنتيجة 2-1 في تلك المباراة، نشر بيلينجهام - الذي سجل هدفًا في المباراة - رسالة لمتابعيه قال فيها: "الكلام رخيص. هلا مدريد دائمًا". وقد فُسر هذا التعليق على نطاق واسع على أنه رد على تصرفات يامال قبل المباراة.
قبل تلك المواجهة الأولى، أثار يامال عاصفة من الجدل بانتقاده للتحكيم في مباريات ريال مدريد. وأثار الشاب ضجة في وسائل الإعلام عندما أعلن بجرأة أن: "ريال مدريد يفعلون أشياء؛ من أجل ضمان الفوز. وأفادت التقارير أن تلك التعليقات أثارت غضب العديد من الشخصيات البارزة في فريق مدريد، مما أدى إلى رد بيلينجهام في نهاية المطاف على وسائل التواصل الاجتماعي.
برشلونة هو من يضحك أخيرًا
كانت ليلة احتفالات غير مسبوقة في كامب نو، حيث فاز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 2-0 ليحسم لقب الدوري رياضيًا. وأكّد هدفا ماركوس راشفورد وفيران توريس حصول البلوجرانا على اللقب أمام أقوى منافسيهم.
وقد حسم هذا الفوز لقب الدوري الإسباني لفريق هانسي فليك للموسم الثاني على التوالي، حيث أضاف الفريق لقب الدوري إلى فوزه السابق بكأس السوبر، بينما خرج ريال مدريد خالي الوفاض في موسم مخيب للآمال للنادي العاصمي.
كما قام الإسباني الشاب في اليوم التالي برفع فلسطين خلال جولة حافلة الاحتفالات في مدينة كتالونيا.
لم يتوقف جدل الاحتفالات هنا، حيث رفع يامال قميصًا كُتب عليه: "شكرًا للرب أنني لست مدريديستا".
تركز "يامال" على التعافي
أما بالنسبة ليامال، فقد تحول تركيزه الآن إلى التعافي من الإصابة التي تعرض لها الشهر الماضي، وهي تمزق في عضلة الفخذ الخلفية لفخذه الأيسر.
وقد أدت هذه الإصابة إلى استبعاده عن الملاعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم، حيث بدأ برنامجًا علاجيًا محافظًا في محاولة لاستعادة لياقته البدنية الكاملة استعدادًا لكأس العالم 2026.