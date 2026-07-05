فيديو | حارس الباراجواي يفسر تصرفه الغريب مع مبابي عقب الخسارة من فرنسا

وتحدث خيل عن الحادثة بعد المباراة، موضحًا سبب رد فعله عقب صافرة النهاية. وقال الحارس إنه اقترب في البداية من مبابي لتهنئته، قبل أن يفقد أعصابه عندما تم تجاهل لفتته.

وقال خيل، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل»: «مددت يدي له لأهنئه لكنه تجاهلني. من الواضح أنني دخلت في لحظة من الغضب، لكن هذا كل ما فعلته. بعد ذلك، هدأت. كنت أريد فقط أن أهنئهم. الحقيقة هي أنهم قدموا بطولة ممتازة، فهم المرشحون الأوفر حظًا للفوز بلقب بطولة العالم».

وأكمل: "منذ اللحظة الأولى، عزمنا على إثبات وجودنا على أرض الملعب - باللعب بقوة، إذا مرت الكرة، فلا يمر اللاعب. وبصراحة، أعتقد أن الفريق تعامل مع الموقف بشكل جيد".