فيديو | بيلينجهام يرعب جماهير إنجلترا قبل مواجهة الأرجنتين.. والسبب إصابة الكتف القديمة

في خضم مباراة متوترة في ربع نهائي كأس العالم على ملعب هارد روك، أثار مشهد مألوف الرعب في قلوب مشجعي إنجلترا. فقد التقطت الكاميرات صورًا لبيلينجهام وهو يعبس مرارًا وتمسك بكتفه الأيسر بعد تدخل قوي. وشوهد الطاقم الطبي يراقب عن كثب من مقاعد البدلاء بينما كان بيلينجهام يحاول التخلص من الألم.

وبينما كان توخيل وطاقمه الفني منشغلين بإعطاء التعليمات التكتيكية خلال استراحة الشرب المقررة في الدقيقة 30، شوهد بيلينجهام في محادثة عميقة مع أخصائي العلاج الطبيعي للفريق، مشيرًا بشكل محدد إلى المفصل. كما شوهد بيلينجهام مرة أخرى وهو يلمس كتفه وهو على وشك إجراء مقابلة بعد المباراة.