فيديو | بقبلة على الهواء للمراسلة .. ميسي يرد على تقارير خيانة أنتونيلا بطريقته الخاصة!

تعرض «الأبيسيليستي» لضغط شديد طوال المباراة من قبل خصمه العازم. واعترف ميسي لاحقًا بالطابع البدني للمباراة، لكنه استخفّ بالمعاملة التي تلقّاها وهو يستجيب لطلبات الصحفيين بعد المباراة.

وقال ميسي مازحاً، وفقاً لما نقلته قناة TyC Sports: "طلبوا قميصي، وكل شيء... أما على أرض الملعب، فقد ضربوني ضرباً مبرحاً".

كما سلط القائد الضوء على أهمية الكرات الثابتة في تحقيق الفوز، قائلاً: «هذا الفريق يثبت ذلك منذ فترة طويلة، فهو ينافس وسيظل ينافس حتى النهاية. اليوم، رأينا أهمية الكرات الثابتة، التي لم نكن نحولها إلى أهداف بشكل جيد مؤخرًا. في مباريات كهذه، هذا أمر مهم. لدينا لاعبون يجيدون التسديد بالرأس، ولاعبون بارعون في الكرات الهوائية».

وأضاف: «تمكنا اليوم من الاستفادة من ذلك، وسيكون هذا أمراً مهماً. نحن نعمل على هذا الأمر منذ فترة، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي. في مسابقة مثل هذه، هذا أمر مهم».