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فيديو | بقبلة على الهواء للمراسلة .. ميسي يرد على تقارير خيانة أنتونيلا بطريقته الخاصة!
ماذا حدث؟
استغل ميسي حضور المراسلة الأرجنتينية الشهيرة صوفي مارتينيز في المنطقة الإعلامية عقب لقاء الأرجنتين والرأس الأخضر للرد بطريقته الخاصة على الشائعات التي ربطته بعلاقة معها بالسنوات الأخيرة.
وعندما شاهد ميسي صوفي قام بتقبيلها وبدأ حواره ساخرًا وقال: "إذا نظرت لكي يقولون لماذا تنظر، وإذا وجهت لكي التحية يسألون لماذا"، لترد صوفي بالشكر لميسي للرد بنفسه على الإشاعات.
ميسي يتحدث عن فوز الأرجنتين
شارك ميسي لحظة مرحة مع لاعبي الرأس الأخضر بعد أن حققت الأرجنتين فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-2 في كأس العالم بمدينة ميامي. وعلى الرغم من أن المباراة كانت شديدة التنافس، انتظر العديد من لاعبي الرأس الأخضر بعد صافرة النهاية ليطلبوا من قائد المنتخب الأرجنتيني قمصانه والتقاط صور تذكارية معه، فاستجاب ميسي لطلبهم بسرور.
- Getty Images Sport
ميسي يطلق نكتة عن لاعبي الرأس الأخضر
تعرض «الأبيسيليستي» لضغط شديد طوال المباراة من قبل خصمه العازم. واعترف ميسي لاحقًا بالطابع البدني للمباراة، لكنه استخفّ بالمعاملة التي تلقّاها وهو يستجيب لطلبات الصحفيين بعد المباراة.
وقال ميسي مازحاً، وفقاً لما نقلته قناة TyC Sports: "طلبوا قميصي، وكل شيء... أما على أرض الملعب، فقد ضربوني ضرباً مبرحاً".
كما سلط القائد الضوء على أهمية الكرات الثابتة في تحقيق الفوز، قائلاً: «هذا الفريق يثبت ذلك منذ فترة طويلة، فهو ينافس وسيظل ينافس حتى النهاية. اليوم، رأينا أهمية الكرات الثابتة، التي لم نكن نحولها إلى أهداف بشكل جيد مؤخرًا. في مباريات كهذه، هذا أمر مهم. لدينا لاعبون يجيدون التسديد بالرأس، ولاعبون بارعون في الكرات الهوائية».
وأضاف: «تمكنا اليوم من الاستفادة من ذلك، وسيكون هذا أمراً مهماً. نحن نعمل على هذا الأمر منذ فترة، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي. في مسابقة مثل هذه، هذا أمر مهم».
ميسي يدعو إلى تحسين الأداء رغم التأهل
على الرغم من تأهل الأرجنتين، اعترف ميسي بأن الأداء كان بحاجة إلى تحسين. ورأى أن فريقه فقد السيطرة بعد أن تقدم في النتيجة، بدلاً من الاستفادة من الميزة المبكرة التي حققها.
وقال ميسي: «كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية. هناك سبب لعدم خسارة هذا الفريق أمام إسبانيا وأوروغواي. لقد أنجزنا الجزء الأصعب، وهو تسجيل الهدف الأول، واعتقدنا أننا سنتمكن بفضل ذلك من إيجاد إيقاعنا. لكن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا. فقدنا الاستحواذ على الكرة، وتراجعنا إلى الخلف، ولم نتمكن من ممارسة الضغط بفعالية».
- Getty Images Sport
الأرجنتين تستعد لمواجهة مصر
بفوزها هذا، حجزت الأرجنتين مكانها في دور الـ16، حيث ستواجه مصر بعد أن تأهلت منافستها عبر ركلات الترجيح ضد أستراليا. كما حقق ميسي إنجازًا جديدًا بتسجيله هدفه العشرين في مسيرته بكأس العالم، لكن التركيز يتجه الآن نحو تحسين أداء الأرجنتين في سعيها لمواصلة الدفاع عن لقبها.
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