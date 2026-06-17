على خطى السعودية والأرجنتين.. هيرفي رينارد للاعبي تونس: هل تعلمون ماذا سيحدث إن عدتم لدياركم الآن؟!

يستعد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، لبداية مشواره مع منتخب تونس الأول لكرة القدم؛ وذلك من مواجهة اليابان مساء الأحد القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

الاتحاد التونسي أعلن التعاقد مع رينارد، خلفًا للمدير الفني صبري لموشي؛ الذي تم إقالته من منصبه رسميًا، بعد الخسارة القاسية ضد السويد.

نعم.. تونس خسرت (1-5) ضد منتخب السويد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات "المجموعة السادسة" ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.