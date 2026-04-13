Nico Paz Como Atalanta penalty missed 01022026Getty Images
فيديو | ثقة زائدة أم غرور: نجم إنتر يحرج نيكو باز .. هكذا تُطبق "خدعة لاودروب"!

ابن الريال فشل في حركة الأساطير..

في واحدة من أجمل مباريات الموسم في الدوري الإيطالي، قدم الشاب الأرجنتيني نيكو باز، عروضًا هجومية رائعة، فوق أرض ميدان جوزيبي سينيجاليا، إلا أنها لم تنقذ كومو من خسارة "دراماتيكية" أمام إنتر بنتيجة (3-4)، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الكالتشيو.

إنتر فاز في اللقاء بثنائيتين من قِبل ماركوس تورام ودينزل دومفريس في الدقائق 45+1 و49 و58 و72، فيما جاءت ثلاثية كومو عن طريق أليكس فالي ونيكو باز ولوكاس دا كونيا (ركلة جزاء)، بالدقائق 36 و45 و89.

ومع تبقي ست جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن إنتر لا يزال يواصل الزحف بثبات نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي، حيث تتربع كتيبة كريستيان كيفو، في الصدارة بـ75 نقطة، بفارق تسع نقاط عن نابولي، حامل اللقب، بينما يأتي كومو في المركز الخامس، المؤهل إلى يوروبا ليج، برصيد 58 نقطة.

  • نيكو باز يتعرض للإحراج من نجم إنتر

    ورغم عروضه الهجومية الرائعة، بين إحراز هدف وكسب ركلة جزاء لفريقه، إلا أن أرض الملعب قالت إن نيكو باز، لا يزال مفتقدًا إلى الخبرة، إذا ما أراد تطبيق حركات الأساطير.

    صاحب الـ21 عامًا، أراد أن يطبق خدعة الأسطورة الدنماركية، مايكل لاودروب، الملقبة بـ"No Look Pass"، والتي تعتمد على خدعة المنافس، بالنظر في اتجاه، وتمرير الكرة في الوقت ذاته، في اتجاه آخر، أي بتمرير الكرة دون النظر إلى اتجاهها.

    وبعد مرتدة هجومية، انطلق فيها نيكو باز في العمق، أراد أن يرسل تمريرته إلى أليكس فالي، إلا أن الخدعة الدنماركية لم تمر على مدافع إنتر فرانشيسكو أتشيربي، الذي نجح في قطع الكرة.

    وفي نفس الدقيقة، تأتي لعبة القدر، نيكولو باريلا يرد على باز، بتطبيق خدعة لاودروب، والتي نجحت تلك المرة، لتصنع فرصة محققة لإنتر.

    دون النظر، وجه باريلا تمريرة طويلة متقنة، نجح ماركوس تورام في استقبالها لينفرد بالحارس جان بوتيز، ويسجل الهدف الثاني بطريقة رائعة.

  • المحرك الرئيس في صفوف كومو

    وبخلاف تلك اللقطة، التي تثير التساؤلات حول ما إذا نيكو باز في حالة غرور أم ثقة زائدة، فإن الشاب الأرجنتيني قدم فاصلًا من العروض الرائعة، وكان بمثابة المحرك الرئيس لهجمات كومو، حيث سدد 6 كرات، منها ثلاثة بين القائمين والعارضة، كما نجح باز في إيصال 29 تمريرة صحيحة من أصل 35 تمريرة إجمالية بنسبة دقة بلغت 83 بالمئة.

    ورغم براعة نيكو باز، إلا أنها لم تنقذ كومو من رباعية إنتر، رغم التقدم على النيراتزوري مع صافرة نهاية الشوط الأول.

  • تمريرة لاودروب

    وتعد حركة No Look Pass، إحدى الخدع التي اشتهر بها مايكل لاودروب، المُلقب بـ"أمير الدنمارك"، والتي خدع بها العديد من المنافسين، وسجل بها واحدة من أشهر اللقطات التي صنفتها شبكة Fox Sports في تاريخ نهائيات كأس العالم.

    الحديث عن مباراة نيجيريا والدنمارك، في ثمن نهائي كأس العالم 1998، حينما نجح لاودروب في تطبيق خدعته، وصنع بها تمريرة حاسمة إلى توماس هيلفيج، في لقاء شهد تأهل بطل يورو 1992 آنذاك، بعد فوزه بأربعة أهداف مقابل هدف.

  • نيكو باز: توهج مع كومو وهدف أذهل ميسي

    وكان نيكو باز "21 عامًا"، قد نشأ في أكاديمية "لا فابريكا"، ومثل الفئات السنية في ريال مدريد، وصولًا إلى فريق كاستيا، إلا أنه لم يحظ بالظهور في الفريق الأول، ليقرر اتخاذ خطوة جديدة، بانتقاله إلى كومو، في صيف 2024، مقابل "ستة" ملايين يورو.

    مع كومو، أظهر نيكو باز موهبته الهجومية الرائعة، سواءً بإحراز الأهداف أو صناعة التمريرات الرائعة، فضلًا عن انطلاقاته في المساحات، ليجذب أنظار ليونيل سكالوني، المدير الفني للأرجنتين، والذي استدعاه لتمثيل "راقصي التانجو"، في المباريات الودية، تحضيرًا لنهائيات كأس العالم 2026.

    وبخلاف تسجيله لـ11 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في الـ(سيري آ)، وهدف في كأس إيطاليا، فإن نيكو باز أيضًا نجح في قص الشريط مع منتخب بلاده، حينما سجل هدفًا في مرمى موريتانيا.

    نيكو باز خطف الأنظار في تلك المباراة، بتسجيل هدف رائع من ركلة حرة راقبها الحارس مامادو ديوب دون حراك، والتي أذهلت القائد ليونيل ميسي، حيث كان يشاهد الهدف من مقاعد البدلاء.

    وحرص باز على إهداء هدفه إلى ليونيل ميسي، حيث رد بتواضع على المقارنة بينه وبين قائد إنتر ميامي، معلقًا "إنه شيء حلمت به طوال حياتي، لقد شاهدت أهداف ميسي طوال حياتي، ولكن من الصعب جدًا تقليده في الركلات الحرة. أركز على العمل الجاد كل يوم، والتدريب الجيد، سيكون حلمًا أن أشارك في كأس العالم".

