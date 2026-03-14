فيديو: نوبة غضب لابن كريستيانو رونالدو على أرض الملعب بعد استبداله في مباراة شباب النصر، بعد أن تعرض لدفع من أحد اللاعبين المنافسين وحصل على بطاقة من الحكم

بغض النظر عن سلوك ابنه، ينتظر المشجعون الآن آخر المستجدات بشأن كريستيانو رونالدو. يقضي مهاجم النصر فترة نقاهة في مدريد للتعافي من إصابة عضلية تعرض لها في 28 فبراير خلال فوز فريقه 2-0 على الفيحة. ويزيد من إحباطه بسبب غيابه عن الملاعب أنه يتخلف عن إيفان توني ومهاجم القادية جوليان كينونيس في سباق الحذاء الذهبي للدوري السعودي، حيث سجل توني، المهاجم السابق لبرينتفورد، 25 هدفاً هذا الموسم. أما كينونيس، فقد توقف عند 24 هدفاً، بينما يتأخر رونالدو بثلاثة أهداف أخرى برصيد 21 هدفاً. وبغض النظر عن سباق الهدافين، يتصدر النصر حالياً جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الوصيف الأهلي، في الوقت الذي يسعى فيه البرتغالي إلى الفوز بأول لقب دوري له منذ انتقاله إلى السعودية في عام 2023.