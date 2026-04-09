فيديو: نجم بورتو يسجل هدفًا ذاتيًا غريبًا من مسافة 40 ياردة في مباراة نوتنجهام بالدوري الأوروبي
لحظة جنون في ملعب دراغاو
كان فريق فيتور بيريرا يعاني في إيجاد إيقاعه في الدقائق الأولى من مباراة الذهاب بعد أن تأخر بهدف سجله ويليام غوميز لاعب بورتو في الدقيقة الحادية عشرة. ومع ذلك، انقلب مجرى المباراة تمامًا بعد دقيقتين فقط بفضل لحظة تركت جماهير الفريق المضيف في حالة من الذهول الجماعي.
تم تمرير الكرة عبر خط دفاع بورتو إلى الظهير الأيمن مارتيم فرنانديز. حاول اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا، الذي لم يكن تحت أي ضغط حقيقي، إجراء ما كان من المفترض أن يكون تمريرة خلفية روتينية إلى حارس مرماه ديوغو كوستا، لكنه أخطأ في التمريرة الأولى وذهبت الكرة إلى شباك بورتو، مما أثار مزيجًا من الصدمة والاحتفال بين لاعبي فورست.
هدف من مسافة 40 ياردة
من مسافة تبلغ حوالي 40 ياردة من مرماه، سدد فرنانديز الكرة بقوة مفرطة. ولم يستطع كوستا، الذي كان قد تقدم قليلاً عن خط مرماه ليوفر خياراً للتمرير على حافة منطقة الجزاء، سوى أن يشاهد بفزع الكرة وهي تمر من أمامه بسرعة فائقة.
صدمة وخروج مفاجئ
بدا فرنانديز في حالة من الحزن الشديد، واقفاً منحني الظهر ويداه على ركبتيه، بينما كان مشجعو فورست يحتفلون بضربة الحظ التي حالفهم في الجناح المخصص للضيوف. ومما زاد الطين بلة بالنسبة للمدافع الشاب، أن أمسيته الكابوسية انتهت بعد سبع دقائق فقط، حيث اضطر إلى الخروج من الملعب بسبب الإصابة.
وتمكن فورست من حصد تعادل مهم قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب سيتي جراوند. ويبقى أن نرى ما إذا كان فرنانديز سيتعافى جسدياً وذهنياً من هذه الأمسية الكابوسية، حيث من المقرر أن يعود بورتو إلى منافسات الدوري البرتغالي يوم الأحد في مباراة خارج أرضه أمام إيتوريل برايا.
سيحضر بيريرا نجوم فورست لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس اليوم.