فيديو: ناهويل مولينا يفعلها مجدداً! نجم أتلتيكو يسجل هدفاً رائعاً للأسبوع الثاني على التوالي ليذهل ريال مدريد

في بعض الأحيان، تكون الضربات غير المتوقعة هي التي تترك أعمق الأثر — وهذا بالضبط ما قدمه ناهويل مولينا لفريق أتلتيكو مدريد في ديربي المدينة ضد ريال مدريد. اكتسب الفائز بكأس العالم شهرة بفضل أدائه المذهل، ولا تزيد محاولته الأخيرة ضد غريمه المحلي سوى من رصيده المتزايد من اللقطات الرائعة.

بدأت الهجمة عندما مرر جوليان ألفاريز الكرة إلى مولينا على الجانب الأيمن. وبفضل المساحة المتاحة أمامه، لم يتردد مولينا. حتى من مسافة بعيدة، أطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا للشباك، ولم تترك أي فرصة لحارس مرمى ريال مدريد أندري لونين.