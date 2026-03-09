فيديو: مهاجم فولهام السابق يرش الماء على خصمه في لحظة من لحظات السخافة القصوى بينما يثور حارس المرمى المنافس

وقع الحادث في وقت مبكر من المباراة التي شهدت منافسة شرسة في ملعب بيرا ريو يوم الأحد. عندما دخل الفريق الطبي إلى الملعب لرعاية أحد اللاعبين، رأى فينيسيوس فرصة لإحداث بعض الاضطراب. تظاهر المهاجم بأنه يريد أن يشرب، لكنه بدلاً من ذلك وجه زجاجة المياه الخاصة به نحو لاعبي إنترناسيونال البدلاء، ورشهم بتيار من الماء مباشرة. كان لهذا التصرف المتهور رد فعل عكسي فوري، حيث أدى إلى اندلاع مواجهة ضخمة على أرض الملعب.

كانت ردود الفعل فورية، حيث اندفع حارس مرمى إنترناسيونال روشيه والعديد من المدافعين نحو فينيسيوس في نوبة من الغضب. ما كان من المفترض أن يكون توقفًا طبيًا قصيرًا تحول إلى مواجهة استمرت خمس دقائق شارك فيها جميع اللاعبين على أرض الملعب تقريبًا. لم يبد فينيسيوس، الذي لعب سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فولهام وتوتنهام، متأثرًا بالفوضى، حيث أزعج فريق إنترناسيونال الذي كان يواجه بالفعل معركة صعبة لتعويض خسارته الكبيرة في مباراة الذهاب.