فيديو: مشجع مقنع يقطع كابل شاشة VAR لمنع الحكم من مشاهدة حادثة ركلة الجزاء في مشهد غريب في ألمانيا

بعد الهزيمة 2-1 على أرضه، سارع نادي بروسن مونستر إلى معالجة الخرق الأمني الذي ترك فريق التحكيم في حالة من الارتباك. في بيان رسمي للنادي، أكد المضيفون الطبيعة المتعمدة للفعل: "دخل مشاهد مقنع من قسم المشجعين النشطين بشكل غير قانوني إلى الملعب وفصل المعدات التقنية. بروسن مونستر يأسف للحادث وسيبذل قصارى جهده لتحديد هوية الجاني (الجناة) وتقديمه (تقديمهم) إلى العدالة."

وأشار النادي أيضًا إلى أن هذا الاضطراب لم يكن فعلًا عشوائيًا من الجنون، بل احتجاجًا مدروسًا ضد تطبيق تقنية VAR في المباراة. وأضاف النادي: "علاوة على ذلك، تم اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. تشير النتائج الأولية إلى أن هذا كان عملًا مخططًا له - فقد تم عرض لافتة بهذا المعنى في قسم المشجعين المحليين بعد وقت قصير من حدوث العطل الفني".

أصبح "العمل المخطط" الذي ذكره النادي واضحًا عندما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن لافتة تم رفعها في قسم المشجعين المحليين بعد وقت قصير من تعطل الشاشة. ووفقًا للتقارير، كان نص اللافتة: "أوقفوا استخدام تقنية VAR"، مما جعل نوايا المشجعين واضحة للجميع داخل الملعب. يمثل هذا الحادث تصعيدًا كبيرًا في التوتر المستمر بين المشجعين التقليديين في ألمانيا والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في كرة القدم.