وقع الحادث عندما أراد بيكل مراجعة خطأ ارتكبه نيكو كوليس لاعب مونستر على مايكل كويسانس لاعب هيرتا على الشاشة الموجودة بجانب الملعب، لكن الشاشة ظلت فارغة. انتظر بيكل حوالي دقيقة حتى تعود الشاشة للعمل، لكنه اضطر في النهاية إلى ترك القرار للحكم المساعد بالفيديو كاترين رافالسكي. تلقى بيكل تعليمات بمنح ركلة جزاء لهيرتا برلين على الرغم من عدم قدرته على رؤية الشاشة. سجل فابيان ريس الركلة الجزائية ليمنح هيرتا التقدم 1-0 في الشوط الأول. أثارت هذه المشاهد الغريبة تساؤلات جدية حول أمن الملاعب وتصاعد الاحتجاجات ضد التحكيم الحديث في ألمانيا.
ترجمه
فيديو: مشجع مقنع يقطع كابل شاشة VAR لمنع الحكم من مشاهدة حادثة ركلة الجزاء في مشهد غريب في ألمانيا
تخريب في الدوري الألماني 2
شاهد المقطع
مونستر يصدر بيانًا رسميًا
بعد الهزيمة 2-1 على أرضه، سارع نادي بروسن مونستر إلى معالجة الخرق الأمني الذي ترك فريق التحكيم في حالة من الارتباك. في بيان رسمي للنادي، أكد المضيفون الطبيعة المتعمدة للفعل: "دخل مشاهد مقنع من قسم المشجعين النشطين بشكل غير قانوني إلى الملعب وفصل المعدات التقنية. بروسن مونستر يأسف للحادث وسيبذل قصارى جهده لتحديد هوية الجاني (الجناة) وتقديمه (تقديمهم) إلى العدالة."
وأشار النادي أيضًا إلى أن هذا الاضطراب لم يكن فعلًا عشوائيًا من الجنون، بل احتجاجًا مدروسًا ضد تطبيق تقنية VAR في المباراة. وأضاف النادي: "علاوة على ذلك، تم اتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. تشير النتائج الأولية إلى أن هذا كان عملًا مخططًا له - فقد تم عرض لافتة بهذا المعنى في قسم المشجعين المحليين بعد وقت قصير من حدوث العطل الفني".أصبح "العمل المخطط" الذي ذكره النادي واضحًا عندما أفادت وسائل الإعلام المحلية أن لافتة تم رفعها في قسم المشجعين المحليين بعد وقت قصير من تعطل الشاشة. ووفقًا للتقارير، كان نص اللافتة: "أوقفوا استخدام تقنية VAR"، مما جعل نوايا المشجعين واضحة للجميع داخل الملعب. يمثل هذا الحادث تصعيدًا كبيرًا في التوتر المستمر بين المشجعين التقليديين في ألمانيا والاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في كرة القدم.
- Getty Images Sport
الاتحاد الألماني لكرة القدم يحقق في الحادث
لقد طغت هذه الحادثة الأمنية على نتيجة المباراة تمامًا. وفي الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) للتحقيق في الأمر، يواجه نادي بروسين مونستر عقوبات محتملة لفشله في حماية المنطقة الفنية. وتعد هذه الحادثة تذكيرًا صارخًا بالعلاقة المتقلبة بين بعض جماهير الأندية والتطورات الحديثة في هذه اللعبة الجميلة.