يشتهر ملعب «ستاد فيلودروم» عالمياً بأجوائه الصاخبة، لكنه تحول إلى مكتبة ليلة الجمعة. رفض مشجعو مرسيليا الغناء أو التشجيع طوال الشوط الأول، تاركين الملعب في حالة غير مريحة وشبحية بينما كان اللاعبون يكافحون لإيجاد إيقاعهم. تم التخطيط للاحتجاج بدقة من قبل مشجعي النادي المتطرفين لإبراز خيبة أملهم المتزايدة. كانت لافتة ضخمة معروضة في المدرجات بمثابة بيان لهذا المساء، كُتب عليها: "45 دقيقة من الصمت لموسم من الإهانات".
ترجمه
فيديو: مشجعو مرسيليا الغاضبون ينظمون «45 دقيقة من الصمت» في خضم «موسم الإهانات»، ولم يقطعوا احتجاجهم الغريب إلا ليصفقوا للاعبين في نهاية الشوط الأول
جو غريب في ملعب الدراجات
شاهد المقاطع
لا يكسر المشجعون صمتهم إلا ليصفروا
ورغم غياب الأغاني التقليدية وأصوات الطبول، لم يكن الملعب هادئًا تمامًا. فقد خرق جماهير الفريق المضيف نذر الصمت بشكل انتقائي للتعبير عن استيائهم في فترة الاستراحة، موجهين صيحات الاستهجان والصفير نحو لاعبي فريقهم. وبدا أن هذه الأجواء السامة أثقلت كاهل لاعبي حبيب بيي، الذين بدوا متفككين طوال الشوط الأول.
تلاشت التوترات أخيراً في الشوط الثاني مع عودة المشجعين لتقديم الدعم الصوتي، مما سمح لمارسيليا في النهاية بكسر دفاع أوكسير العنيد. جاء الهدف الحاسم قبل 11 دقيقة من نهاية المباراة عندما انقض أمين غويري على كرة طائشة داخل منطقة الجزاء وسددها في المرمى من مسافة قريبة.
نجا مرسيليا من موقف مخيف في الدقائق الأخيرة عندما ألغى الحكم هدف التعادل الذي سجله أوكوه لاعب أوكسير في الدقيقة 85 بسبب لمسة يد في مرحلة الإعداد للهدف. يمثل هذا الفوز الضيق الفوز الثالث على التوالي للنادي، مما يشير إلى أن النتائج بدأت أخيرًا تتوافق مع التوقعات على الرغم من الخلاف المستمر بين الإدارة والجماهير.
- AFP
السباق على احتلال المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الفرنسي يستمر حتى اللحظات الأخيرة
وبهذا الفوز، يحتل مرسيليا المركز الثالث في الترتيب برصيد 49 نقطة من 26 مباراة، بفارق سبع نقاط عن لينس صاحب المركز الثاني. ولا يزال مركزه ضمن المراكز الثلاثة الأولى غير مضمون، نظراً لأن ليون، الذي خاض 25 مباراة فقط، حصد 46 نقطة ويحتل المركز الرابع. أما باريس سان جيرمان، فيظل في الصدارة لكنه لا يتقدم على لينس سوى بفارق نقطة واحدة.