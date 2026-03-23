Pep Guardiola Rayan Cherki Man City Arsenal Carabao Cup 2026

فيديو: لقطات لم تُنشر من قبل تبدو وكأنها تُظهر تغيير موقف بيب جوارديولا بشأن حيلة ريان شرقي المثيرة للجدل في التلاعب بالكرة خلال فوز مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس كاراباو

أظهر مقطع فيديو جديد المدرب بيب جوارديولا وهو يعانق ريان شيركي بعد استبدال المهاجم في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس كاراباو بعد ظهر يوم الأحد. وتعرض اللاعب الدولي الفرنسي لانتقادات من بعض الأوساط بسبب قيامه باللعب بالكرة في الوقت الذي كانت فيه النتيجة 2-0 لصالح فريقه، حيث شوهد المدرب جوارديولا وهو يهز رأسه رداً على تلك الحيلة.

  • تعرّض شيركي لانتقادات بسبب لعبه بالكرة أثناء فوز «السيتي»

    كان أرسنال المرشح الأوفر حظاً قبل انطلاق المباراة النهائية يوم الأحد، بعد أن حقق فارقاً كبيراً في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فإن انتظاره للفوز بأول لقب له منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020 سيستمر في الوقت الحالي، بعد خسارته 2-0 أمام مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي، حيث سجل نيكو أورايلي ثنائية بضربتي رأس في الشوط الثاني.

    ورغم أن أداء الفريق استحق الفوز، إلا أن أداء "السيتيزينز" لم يلق إعجاب الجميع في جميع جوانبه. وقد كان شيركي محط الأنظار عندما سيطر على تمريرة بصدوره ثم قام بتمريرها ثلاث مرات بقدميه. وأثارت هذه المهارة صيحات الإعجاب من جماهير سيتي، لكن المدرب جوارديولا بدا غير متأثر في ذلك الوقت، حيث هز رأسه على خط التماس. كما لم يرى مدافع أرسنال بن وايت الجانب المضحك من الموقف، حيث سرعان ما انتهز الفرصة ليصطدم بنجم ليون السابق.

    ومع ذلك، تظهر لقطات جديدة أن المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ لم يغضب من المهاجم المتقلب لفترة طويلة، حيث تبادل الاثنان عناقاً حاراً عند خروج شيركي من الملعب.

  • تشيركي ينضم إلى قائمة النجوم الذين تعرضوا لانتقادات بسبب «سلوك غير رياضي»

    شيركي ليس اللاعب الوحيد الذي تعرض للانتقاد بسبب التلاعب بالكرة. فقد سبق أن قام لاعبون مثل ريتشارليسون وأنتوني ونيمار بالتلاعب بالكرة في مباريات كانت فرقهم فيها في طريقها للفوز، وتعرضوا لانتقادات بسبب ذلك، كما سبق أن أظهر بعض الحكام بطاقات صفراء لمثل هذا الفعل، معتبرين أنه يندرج تحت مظلة السلوك غير الرياضي الذي لا يظهر الاحترام للعب.

  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    تشيركي يستعد لخوض مباريات ودية مع المنتخب الفرنسي قبل كأس العالم 2026

    وبعد أن حصد أول لقب له منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، من غير المرجح أن يكترث شيركي كثيرًا بالضجة التي أثارتها حركاته البهلوانية بالكرة. بل إنه يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لتمثيل المنتخب الفرنسي في المباريات الودية المقبلة ضد البرازيل وكولومبيا خلال فترة التوقف الدولية.

    وقد تم ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً إلى التشكيلة النهائية لمنتخب "الديوك" بقيادة ديدييه ديشامب قبل كأس العالم 2026، وسيكون حريصاً على ترك انطباع جيد لضمان حجز مقعده على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية مرة أخرى في الصيف.

