فيديو: لقطات لم تُنشر من قبل تبدو وكأنها تُظهر تغيير موقف بيب جوارديولا بشأن حيلة ريان شرقي المثيرة للجدل في التلاعب بالكرة خلال فوز مانشستر سيتي على أرسنال في نهائي كأس كاراباو

كان أرسنال المرشح الأوفر حظاً قبل انطلاق المباراة النهائية يوم الأحد، بعد أن حقق فارقاً كبيراً في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فإن انتظاره للفوز بأول لقب له منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020 سيستمر في الوقت الحالي، بعد خسارته 2-0 أمام مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي، حيث سجل نيكو أورايلي ثنائية بضربتي رأس في الشوط الثاني.

ورغم أن أداء الفريق استحق الفوز، إلا أن أداء "السيتيزينز" لم يلق إعجاب الجميع في جميع جوانبه. وقد كان شيركي محط الأنظار عندما سيطر على تمريرة بصدوره ثم قام بتمريرها ثلاث مرات بقدميه. وأثارت هذه المهارة صيحات الإعجاب من جماهير سيتي، لكن المدرب جوارديولا بدا غير متأثر في ذلك الوقت، حيث هز رأسه على خط التماس. كما لم يرى مدافع أرسنال بن وايت الجانب المضحك من الموقف، حيث سرعان ما انتهز الفرصة ليصطدم بنجم ليون السابق.

ومع ذلك، تظهر لقطات جديدة أن المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ لم يغضب من المهاجم المتقلب لفترة طويلة، حيث تبادل الاثنان عناقاً حاراً عند خروج شيركي من الملعب.