فيديو: لقطات غير منشورة التقطها أحد المشجعين تظهر رايان شيركي وهو يلعب لعبة «بوتل فليب» خلال فوز مانشستر سيتي على تشيلسي
تشيركي يتألق في الفوز الساحق على بريدج
لعب صانع الألعاب دوراً حاسماً في سحق مانشستر سيتي لفريق «البلوز» في الشوط الثاني، حيث قدم تمريرتين حاسمتين لضمان حصول فريقه على النقاط الثلاث في ملعب «ستامفورد بريدج». فقد مرر الكرة أولاً إلى نيكو أورايلي ليحرز هدف كسر التعادل في الدقيقة 51، قبل أن يمرر الكرة إلى مارك جويهي ليضاعف تقدم الضيوف. ظهرت لقطات لسلوكه المثير للجدل وهو يقلب زجاجة مياه خلال توقف المباراة لتلقي أحد اللاعبين العلاج، وذلك قبل وقت طويل من استبداله بفيل فودن في الدقيقة 76.
الإبداع المتميز
أدى الأداء المذهل الذي قدمه شيركي في غرب لندن إلى رفع رصيده هذا الموسم إلى 10 تمريرات حاسمة وثلاثة أهداف في 26 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. وقد سجل اللاعب الفرنسي الآن ما لا يقل عن تمريرتين حاسمة في ثلاث مباريات مختلفة هذا الموسم، وهو إنجاز لم يضاهيه سوى برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في جميع المسابقات. وقد كان هذا المستوى المتميز من الإبداع عاملاً حيوياً لفريق مانشستر سيتي الذي يتأخر حالياً بست نقاط عن أرسنال، لكنه يمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن لديه مباراة مؤجلة أمام منافسه من شمال لندن.
مواجهة حاسمة على اللقب تلوح في الأفق
يكتسب رجال بيب جوارديولا زخماً كبيراً في استعدادهم لمباراة "نهائية"حاسمة في الموسم أمام أرسنال على ملعب الاتحاد في 19 أبريل. ومع احتمال تضييق الفارق أكثر، ستكون قدرة شيركي على اختراق الدفاعات محط الأنظار، حيث يسعى مانشستر سيتي إلى قلب ميزان التفوق لصالحه أمام "المدفعجية" في المرحلة الأخيرة من الموسم. من الضروري الحفاظ على هذا المستوى القوي، لأن أي تعثر قد يمنح لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لفريق ميكيل أرتيتا.