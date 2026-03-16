فيديو: لحظة محرجة للغاية عندما حُرم الحارس مارك-أندريه تير شتيجن من فرصة التصويت في انتخابات رئاسة نادي برشلونة بسبب «خطأ إداري»

في مشهد سرعان ما انتشر على نطاق واسع، شوهد تير شتيجن وهو يُحرم من فرصة التصويت في مركز الاقتراع بعد أن انتظر دوره في الطابور. وكان الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، والمعار حاليًا إلى نادي جيرونا، من بين آلاف الأعضاء الذين كان من المتوقع أن يشاركوا في معركة التصويت الحاسمة بين جوان لابورتا وفيكتور فونت.

وصل الحارس المخضرم إلى الملعب مستعداً لإبداء رأيه بشأن الاتجاه المستقبلي للنادي، ليواجه رفضاً قاسياً من مسؤولي الانتخابات. يبدو أن اسم اللاعب الدولي الألماني كان غائباً عن السجل الانتخابي، مما أدى إلى تبادل حرج للغاية أمام الكاميرات وزملائه المشجعين في ملعب سبوتيفاي كامب نو.