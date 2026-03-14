فيديو: لحظة غريبة يعلق فيها الحكم وسط تجمع لاعبي تشيلسي قبل مباراة نيوكاسل
الضيف غير المتوقع
وقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه التوترات تتصاعد قبيل انطلاق المباراة ضد نيوكاسل. كان تيرني قد اتخذ موقعه عند نقطة الوسط عندما تجمع لاعبو تشيلسي حوله. وبدلاً من أن يتنحوا جانباً، تشكلت المجموعة حوله مباشرةً، مما جعل الحكم محور الاهتمام غير المقصود. ورغم أن تيرني بدا في حيرة من أمره، إلا أنه حافظ على مهنيته، وانتظر حتى تفرق حشد القمصان الزرقاء.
تقليد يقوده اللاعبون
أوضح ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، أن هذا الطقس المحدد، الذي أصبح سمة مميزة في الأسابيع الأخيرة، لم ينشأ من مقاعد البدلاء. وعقب تجمع مماثل قبل الفوز على أستون فيلا، أوضح المدرب أن اللاعبين هم من يقودون هذا التعبير عن الوحدة لتعزيز المسؤولية الجماعية.
وفي معرض حديثه عن هذه الروتين، قال روزينيور: "لا، لم تكن [فكرتي]. جاءت الفكرة من اللاعبين، وأنا أحبها حقًا لأنهم يظهرون الوحدة والتكاتف والروح، وأعتقد أنك بحاجة إلى ذلك. قبل أي شيء، قبل أن تبدأ الحديث عن التكتيكات أو الأنظمة، تحتاج إلى مجموعة من اللاعبين المستعدين للركض والقتال من أجل بعضهم البعض."
تيرني في دائرة الضوء
بصفته لاعباً مخضرمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد بول تيرني كل شيء تقريبًا، لكن أن يكون محور حديث الفريق، فهذا على الأرجح أمر لم يسبق له مثيل. وقد شكّلت هذه اللحظة لحظة من المرح والراحة قبل الشروع في الجلسة الحاسمة. وبالنسبة لروزينيور، فإن قيام لاعبيه بمثل هذه المبادرة يعد مؤشرًا إيجابيًا على الأجواء السائدة في غرفة الملابس.
