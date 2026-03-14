Chelsea v Newcastle United - Premier League

فيديو: لحظة غريبة يعلق فيها الحكم وسط تجمع لاعبي تشيلسي قبل مباراة نيوكاسل

شهد المشجعون في ملعب ستامفورد بريدج مشهدًا مضحكًا يوم السبت، حيث «جند» لاعبو تشيلسي الحارس بول تيرني للانضمام إلى تجمعهم قبل المباراة. ووقف الحكم، المحاصر داخل الدائرة، صامدًا حاملًا الكرة بينما كان اللاعبون يتبادلون النصائح التكتيكية حوله. وأدى هذا الموقف الغريب إلى ظهور صورة فريدة من نوعها في الدوري الإنجليزي الممتاز سرعان ما انتشرت على نطاق واسع.

    وقع الحادث في الوقت الذي كانت فيه التوترات تتصاعد قبيل انطلاق المباراة ضد نيوكاسل. كان تيرني قد اتخذ موقعه عند نقطة الوسط عندما تجمع لاعبو تشيلسي حوله. وبدلاً من أن يتنحوا جانباً، تشكلت المجموعة حوله مباشرةً، مما جعل الحكم محور الاهتمام غير المقصود. ورغم أن تيرني بدا في حيرة من أمره، إلا أنه حافظ على مهنيته، وانتظر حتى تفرق حشد القمصان الزرقاء.

    • إعلان

  • تقليد يقوده اللاعبون

    أوضح ليام روزينيور، مدرب تشيلسي، أن هذا الطقس المحدد، الذي أصبح سمة مميزة في الأسابيع الأخيرة، لم ينشأ من مقاعد البدلاء. وعقب تجمع مماثل قبل الفوز على أستون فيلا، أوضح المدرب أن اللاعبين هم من يقودون هذا التعبير عن الوحدة لتعزيز المسؤولية الجماعية.

    وفي معرض حديثه عن هذه الروتين، قال روزينيور: "لا، لم تكن [فكرتي]. جاءت الفكرة من اللاعبين، وأنا أحبها حقًا لأنهم يظهرون الوحدة والتكاتف والروح، وأعتقد أنك بحاجة إلى ذلك. قبل أي شيء، قبل أن تبدأ الحديث عن التكتيكات أو الأنظمة، تحتاج إلى مجموعة من اللاعبين المستعدين للركض والقتال من أجل بعضهم البعض."

  • Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    تيرني في دائرة الضوء

    بصفته لاعباً مخضرمًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، شهد بول تيرني كل شيء تقريبًا، لكن أن يكون محور حديث الفريق، فهذا على الأرجح أمر لم يسبق له مثيل. وقد شكّلت هذه اللحظة لحظة من المرح والراحة قبل الشروع في الجلسة الحاسمة. وبالنسبة لروزينيور، فإن قيام لاعبيه بمثل هذه المبادرة يعد مؤشرًا إيجابيًا على الأجواء السائدة في غرفة الملابس.

دوري أبطال أوروبا
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي
باريس سان جيرمان crest
باريس سان جيرمان
بي إس جي
دوري أبطال أوروبا
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0