فيديو: «لحظة جنون!» - زجاجة مياه تصيب مشجعاً في رأسه، والاتحاد الإنجليزي للكرة يُطالب بمعاقبة جوردان طومسون لاعب بريستون بسبب نوبة غضبه المشينة عقب استبداله

قام الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ديرموت غالاغر، بمراجعة اللقطات في برنامج "Ref Watch" على قناة "سكاي سبورتس"، وأعرب عن حيرته إزاء انعدام الانضباط لدى طومسون. وأشار غالاغر إلى أن اللاعب لم يُطرد من الملعب إلا لأن طاقم التحكيم لم يلاحظ فعل العدوان الأولي الذي وقع وقت إجراء التبديل.

"لماذا تفعل هذا؟ لا أعرف ما إذا كان سيتلقى توبيخاً اليوم أم لا. لم يرَ الحكم ما حدث لأن التبديل قد تم وكان المساعد يدير ظهره للحدث"، أوضح غالاغر. "لذا، فهو محظوظ لأن ما حدث لم يُشاهد، وإلا لكان حصل على بطاقة حمراء في ذلك اليوم، بلا شك. لكن القيام بذلك أمر خطير للغاية. كان أحدهم يشرب مشروبًا أيضًا ولم يكن على علم... مجرد لحظة جنون".