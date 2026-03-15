فيديو: «لا تحاولوا تكرار هذا في المنزل» - أردا غولر يسجل هدفاً مذهلاً من داخل نصف ملعبه، وريال مدريد يسحق إلتشي

لم يستطع المدرب الرئيسي ألفارو أربيلوا كبح حماسه عند حديثه عن الهدف خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. وأشار المدافع السابق لريال مدريد، الذي انتقل بسلاسة إلى منصب المدرب، إلى أن الهدف كان فريدًا بما يكفي ليُحفظ إلى الأبد. وقد توج هذا الهدف أمسية نجح فيها ريال مدريد في تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة.

"يجب أن تحضر إطاراً وتضعه في إطار صور. إنه شيء غير عادي. رائع. رأيت الجميع يرفعون أيديهم بدهشة، وأنا أيضاً. يستحق الأمر دفع ثمن تذكرة، أو اثنتين أو ثلاث، لمشاهدة ما فعله"، قال أربيلوا للصحفيين وهو يستذكر نتيجة المباراة 4-1.

بينما احتل غولر عناوين الصحف، واصل فيديريكو فالفيردي تألقه بعد ثلاثيته في منتصف الأسبوع ضد مانشستر سيتي. ضاعف لاعب الوسط الأوروغواياني تقدم ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث سدد الكرة في الزاوية العليا بلمسة حاسمة بعد أن كان أنطونيو روديجر قد افتتح التسجيل بتسديدة قوية من كرة مرتدة. سيطر أصحاب الأرض على المباراة طوال الوقت، حيث أضاف دين هويجن الهدف الثالث بضربة رأس قوية من عرضية دانييل يانيز. وعلى الرغم من أن هدف مانويل أنجيل في مرماه أعطى إلتشي بصيص أمل لفترة وجيزة، إلا أن الضيوف لم يبدوا قادريين على تحقيق عودة حقيقية.