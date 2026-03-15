جاءت اللحظة الأبرز في المباراة في الدقيقة 88، عندما لاحظ غولر، الذي دخل بديلاً لفينيكوس جونيور، أن حارس مرمى إلتشي ماتياس ديتورو قد ابتعد كثيرًا عن خط مرماه. وأظهر صانع الألعاب رؤية تفوق سنه البالغ 21 عامًا، فسدد كرة لوب متقنة من مسافة 68.6 مترًا، لتطير فوق الحارس المتراجع وتسكن الشباك.
فيديو: «لا تحاولوا تكرار هذا في المنزل» - أردا غولر يسجل هدفاً مذهلاً من داخل نصف ملعبه، وريال مدريد يسحق إلتشي
أداء غولر البطولي عند خط المنتصف
أربيلوا يفقد صوابه بسبب تسديدة غولر المرتفعة
لم يستطع المدرب الرئيسي ألفارو أربيلوا كبح حماسه عند حديثه عن الهدف خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة. وأشار المدافع السابق لريال مدريد، الذي انتقل بسلاسة إلى منصب المدرب، إلى أن الهدف كان فريدًا بما يكفي ليُحفظ إلى الأبد. وقد توج هذا الهدف أمسية نجح فيها ريال مدريد في تقليص الفارق مع المتصدر برشلونة إلى نقطة واحدة.
"يجب أن تحضر إطاراً وتضعه في إطار صور. إنه شيء غير عادي. رائع. رأيت الجميع يرفعون أيديهم بدهشة، وأنا أيضاً. يستحق الأمر دفع ثمن تذكرة، أو اثنتين أو ثلاث، لمشاهدة ما فعله"، قال أربيلوا للصحفيين وهو يستذكر نتيجة المباراة 4-1.
بينما احتل غولر عناوين الصحف، واصل فيديريكو فالفيردي تألقه بعد ثلاثيته في منتصف الأسبوع ضد مانشستر سيتي. ضاعف لاعب الوسط الأوروغواياني تقدم ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بقليل، حيث سدد الكرة في الزاوية العليا بلمسة حاسمة بعد أن كان أنطونيو روديجر قد افتتح التسجيل بتسديدة قوية من كرة مرتدة. سيطر أصحاب الأرض على المباراة طوال الوقت، حيث أضاف دين هويجن الهدف الثالث بضربة رأس قوية من عرضية دانييل يانيز. وعلى الرغم من أن هدف مانويل أنجيل في مرماه أعطى إلتشي بصيص أمل لفترة وجيزة، إلا أن الضيوف لم يبدوا قادريين على تحقيق عودة حقيقية.
التحضير لمواجهة مانشستر سيتي
ويُعد هذا الفوز بمثابة استعداد مثالي لرحلة الثلاثاء إلى ملعب «إتيهاد». ويحتفظ «البلانكوس» بتقدم كبير بنتيجة 3-0 على مانشستر سيتي في مباراة دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، وقد سمحت طبيعة الفوز على إلتشي للمدرب أربيلوا بتدوير تشكيلته. فقد تم سحب لاعبين أساسيين مثل فالفيردي، الذي سجل هدفه الخامس في ثلاث مباريات، في وقت مبكر للحفاظ على طاقتهم. ومع ذلك، لا يزال المدرب حذراً من التحدي الذي ينتظرهم في إنجلترا على الرغم من الزخم الذي يتمتعون به على الصعيد المحلي. "ستكون المباراة صعبة للغاية؛ سيدفعوننا إلى أقصى حدودنا وسنضطر إلى المعاناة. لدينا تقدم جيد، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. نعلم من السنوات السابقة أنه عندما يكونون في أفضل حالاتهم، فإنهم يسحقون أي فريق"، حذر أربيلوا.