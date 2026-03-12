فيديو: لاعب ريال مدريد الشاب يشارك لحظة جميلة مع والده المتأثر عاطفياً بعد ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا، حيث حصل على قميص برناردو سيلفا

أكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا التزامه بنظام الشباب في النادي من خلال منح أنخل فرصة الظهور لأول مرة في دوري أبطال أوروبا. تم إشراك لاعب كاستيا في الدقيقة 76 من المباراة التي فاز فيها الفريق الأبيض 3-0 على مانشستر سيتي، ليحل محل تياجو بيتارش وسط هتافات الجماهير.

أظهر لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا، والذي لطالما اعتُبر أحد أبرز المواهب في أكاديمية فالديبيباس، رباطة جأش كبيرة أمام فريق بيب جوارديولا. شكل ظهوره علامة فارقة في مسيرة قائد كاستيا، الذي انتقل من قائد الفريق الاحتياطي إلى لاعب أساسي في الفريق الأول تحت إشراف أربيلوا.

كانت اللحظة الأكثر تأثيراً في تلك الأمسية هي ما بعد المباراة، عندما وجد أنخل والده في المدرجات. تبادل الاثنان عناقاً حزيناً سرعان ما انتشر على نطاق واسع، ليجسد المشاعر الإنسانية الخالصة وراء هذا الإنجاز الاحترافي.