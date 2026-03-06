فيديو: كيليان مبابي يؤدي احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "Siu" لفريق الشباب في موناكو، في مقطع فيديو يصادف مرور 10 سنوات على توقيعه أول عقد احترافي

في اللقطات التي عادت إلى الظهور، يمكن رؤية مبابي الشاب وهو يركض بعد تسجيله الهدف قبل أن يقفز في الهواء ويهبط بوضعية "سيو" الشهيرة التي اشتهر بها كريستيانو رونالدو. هذا الاحتفال، الذي أصبح أحد أكثر الاحتفالات شهرة في كرة القدم خلال فترة رونالدو في ريال مدريد، تم تقليده من قبل عدد لا يحصى من اللاعبين الشباب حول العالم.

بالنسبة لمبابي، لم يكن تكريم الأسطورة البرتغالية مفاجأة. فقد تحدث لاعب المنتخب الفرنسي مرارًا وتكرارًا عن رونالدو باعتباره أحد أكبر مصادر إلهامه أثناء نشأته. عندما كان طفلاً في بوندي، كان مبابي معجبًا باللاعب الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وكان يحلم بالوصول إلى نفس المستوى في هذه الرياضة.