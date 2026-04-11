فيديو: كيليان مبابي يغادر الملعب ووجهه ملطخ بالدماء بعد أن أطاح به لاعب مستعار من مانشستر سيتي، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء

وانتقد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا الحكام صراحةً بعد المباراة، مؤكدًا أن التدخل على مبابي كان ركلة جزاء واضحة.

وقال أربيلوا للصحفيين: "إنها ركلة جزاء هنا وعلى القمر". "وهي مجرد واحدة أخرى. واحدة أخرى. هذا ما لدينا، هذا هو الحال. لا أنا ولا أي شخص آخر يفهم ذلك. يتدخل VAR عندما يكون ذلك مناسبًا، وعندما لا يكون كذلك، لا يتدخل".

"لقد قلت ذلك بالفعل أمس، وأنتم تعرفون رأيي. هذه الأحداث تؤكد ذلك. إنها مخالفة واضحة. تم احتساب مخالفة على كيليان في الشوط الأول كانت أقل من ذلك. لقد واجهنا العديد من المشاكل مع الحكام. مع هذا الحكم، في مايوركا... إنها نفس القصة القديمة".