فيديو: كيليان مبابي يغادر الملعب ووجهه ملطخ بالدماء بعد أن أطاح به لاعب مستعار من مانشستر سيتي، لكن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء

أثار حادث دراماتيكي وقع في الدقائق الأخيرة من المباراة بين ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني غضبًا شديدًا لدى فريق ريال مدريد. في الدقيقة 88، انطلق المهاجم الفرنسي داخل منطقة الجزاء قبل أن يصطدم بريس، اللاعب المعار من مانشستر سيتي. وبدا أن مبابي اصطدم بذراع المدافع الممدودة ومرفقه، مما أدى إلى سقوطه أرضًا. تسبب الاصطدام في إصابة المهاجم بجرح واضح فوق عينه اليمنى استلزم تدخلًا طبيًا. وعلى الرغم من الاحتجاجات الصاخبة من لاعبي ريال مدريد وجماهيره، أشار الحكم خافيير ألبيرولا بمواصلة اللعب. راجع نظام الفيديو المساعد (VAR) الحادثة لكنه اختار عدم التدخل، مما يعني حرمان أصحاب الأرض من ركلة جزاء محتملة في الدقائق الأخيرة. وانتهت المباراة في النهاية بالتعادل بنتيجة 1-1.
حادث وقع مؤخراً يثير الجدل في ملعب البرنابيو
أربيلوا غاضب من قرارات التحكيم
وانتقد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا الحكام صراحةً بعد المباراة، مؤكدًا أن التدخل على مبابي كان ركلة جزاء واضحة.
وقال أربيلوا للصحفيين: "إنها ركلة جزاء هنا وعلى القمر". "وهي مجرد واحدة أخرى. واحدة أخرى. هذا ما لدينا، هذا هو الحال. لا أنا ولا أي شخص آخر يفهم ذلك. يتدخل VAR عندما يكون ذلك مناسبًا، وعندما لا يكون كذلك، لا يتدخل".
"لقد قلت ذلك بالفعل أمس، وأنتم تعرفون رأيي. هذه الأحداث تؤكد ذلك. إنها مخالفة واضحة. تم احتساب مخالفة على كيليان في الشوط الأول كانت أقل من ذلك. لقد واجهنا العديد من المشاكل مع الحكام. مع هذا الحكم، في مايوركا... إنها نفس القصة القديمة".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبهذا التعادل، يتأخر ريال مدريد بست نقاط عن برشلونة المتصدر للدوري الإسباني، الذي يمتلك أيضًا مباراة مؤجلة. وقد تتسع هذه الفجوة أكثر قبل نهاية عطلة نهاية الأسبوع، مما يزيد الضغط على «البلانكوس» في سباق اللقب. ويجب على ريال مدريد أن يستعيد تركيزه سريعًا بينما يستعد لمواجهة حاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ. وسيتوجه الفريق إلى ملعب «أليانز أرينا» يوم الأربعاء، حيث يتعين عليه تعويض خسارته 2-1 في مباراة الذهاب إذا أراد الحفاظ على آماله الأوروبية حية.