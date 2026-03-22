فيديو: كريستيانو رونالدو في أجواء العطلة! CR7 يستمتع بالرياضات المائية برفقة جورجينا رودريغيز وعائلته - بما في ذلك قيادة سيارة رياضية على سطح البحر

سيتمكن رونالدو من قضاء بعض الوقت مع عائلته بعد استبعاده من تشكيلة منتخب البرتغال الأخيرة، التي أُعلن عنها يوم الجمعة الماضي استعدادًا للمباريات الودية المقبلة ضد المكسيك والولايات المتحدة في إطار استعدادات الفريق لكأس العالم 2026. تعرض الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لإصابة في أوتار الركبة خلال مباراة ناديه ضد الفيحة في الدوري السعودي للمحترفين يوم 28 فبراير. وكان مدرب البرتغال، روبرتو مارتينيز، قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن رونالدو يعاني من "إصابة طفيفة"، دون أن يؤكد ما إذا كان اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا سيغيب عن فترة التوقف الدولية.