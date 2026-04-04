فيديو: فينيسيوس جونيور يذل ترينت ألكسندر-أرنولد بتمريرة خادعة مذهلة خلال تدريبات ريال مدريد ويطلق احتفالاً مضحكاً

بمجرد أن مرت الكرة بين ساقي ألكسندر-أرنولد، لم يتردد فينيسيوس. فبدلاً من مواصلة اللعب، قام على الفور باحتفال مضحك، حيث كان يضحك ويسخر من الظهير الأيمن بهدوء بينما كان إدواردو كامافينغا يحمله. وسرعان ما انضم بقية لاعبي ريال مدريد إلى المرح. أثار هذا الموقف ردود فعل فورية من زملائه في الفريق، الذين شوهدوا وهم ينحنيون من الضحك بينما كان المدافع المولود في ليفربول يحاول التخلص من الإحراج.