Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Yosua Arya

ترجمه

فيديو: فينيسيوس جونيور يذل ترينت ألكسندر-أرنولد بتمريرة خادعة مذهلة خلال تدريبات ريال مدريد ويطلق احتفالاً مضحكاً

أثبت فينيسيوس جونيور مرة أخرى أنه أحد أكثر اللاعبين مهارة في المراوغة في عالم كرة القدم، حتى وإن كانت الضحية هذه المرة أحد زملائه في الفريق. فقد أربك النجم البرازيلي ترينت ألكسندر-أرنولد خلال حصة تدريبية لريال مدريد مؤخرًا بمهارة فنية انتشرت منذ ذلك الحين على نطاق واسع.

  لحظة سحرية في فالديبيباس

    تسود أجواء من الحماس الشديد دائمًا في مجمع تدريبات ريال مدريد، لكن الأجواء تحولت إلى مشهد كوميدي بحت خلال حصة تدريبية هذا الأسبوع. ففي تمرين «الروندو»، استخدم فيني جونيور حركة خادعة سريعة كالبرق لتجميد ألكسندر-أرنولد في مكانه. فقد اختفت الكرة بين ساقي نجم ليفربول السابق قبل أن يتمكن حتى من الرد، مما أثار صيحات فرح من اللاعبين المحيطين به.

    • إعلان

  • شاهد المقطع

  احتفالات مضحكة

    بمجرد أن مرت الكرة بين ساقي ألكسندر-أرنولد، لم يتردد فينيسيوس. فبدلاً من مواصلة اللعب، قام على الفور باحتفال مضحك، حيث كان يضحك ويسخر من الظهير الأيمن بهدوء بينما كان إدواردو كامافينغا يحمله. وسرعان ما انضم بقية لاعبي ريال مدريد إلى المرح. أثار هذا الموقف ردود فعل فورية من زملائه في الفريق، الذين شوهدوا وهم ينحنيون من الضحك بينما كان المدافع المولود في ليفربول يحاول التخلص من الإحراج.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يستعد فريق ألفارو أربيلوا حالياً لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني. ولا يزال الفريق في صراع المنافسة على اللقب، حيث يحتل «البلانكوس» المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر برشلونة. وسيواجه الفريق بعد ذلك بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

