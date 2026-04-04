تسود أجواء من الحماس الشديد دائمًا في مجمع تدريبات ريال مدريد، لكن الأجواء تحولت إلى مشهد كوميدي بحت خلال حصة تدريبية هذا الأسبوع. ففي تمرين «الروندو»، استخدم فيني جونيور حركة خادعة سريعة كالبرق لتجميد ألكسندر-أرنولد في مكانه. فقد اختفت الكرة بين ساقي نجم ليفربول السابق قبل أن يتمكن حتى من الرد، مما أثار صيحات فرح من اللاعبين المحيطين به.
فيديو: فينيسيوس جونيور يذل ترينت ألكسندر-أرنولد بتمريرة خادعة مذهلة خلال تدريبات ريال مدريد ويطلق احتفالاً مضحكاً
لحظة سحرية في فالديبيباس
احتفالات مضحكة
بمجرد أن مرت الكرة بين ساقي ألكسندر-أرنولد، لم يتردد فينيسيوس. فبدلاً من مواصلة اللعب، قام على الفور باحتفال مضحك، حيث كان يضحك ويسخر من الظهير الأيمن بهدوء بينما كان إدواردو كامافينغا يحمله. وسرعان ما انضم بقية لاعبي ريال مدريد إلى المرح. أثار هذا الموقف ردود فعل فورية من زملائه في الفريق، الذين شوهدوا وهم ينحنيون من الضحك بينما كان المدافع المولود في ليفربول يحاول التخلص من الإحراج.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يستعد فريق ألفارو أربيلوا حالياً لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني. ولا يزال الفريق في صراع المنافسة على اللقب، حيث يحتل «البلانكوس» المركز الثاني بفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر برشلونة. وسيواجه الفريق بعد ذلك بايرن ميونيخ في مباراة الذهاب من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.