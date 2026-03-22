Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Donny Afroni

فيديو: فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام يتعرضان لصيحات استهجان وصيحات سخرية شديدة خلال فعالية "دوري المقاتلين المحترفين" (PFL) للفنون القتالية المختلطة في مدريد

وجد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام نفسيهما في موقف محرج هذا الأسبوع بعد أن قوبلا باستقبال عدائي خلال ظهور عام في العاصمة الإسبانية. ورغم وجودهما على أرضهما، فقد استقبل اللاعبان الدوليان البرازيلي والإنجليزي بصيحات استهجان وصافرات استهجان، مما جعلهما يبدوان محبطين بشكل واضح.

  استقبال عدائي لنجوم ريال مدريد

    حضر فينيسيوس فعالية "دوري المقاتلين المحترفين" (PFL) برفقة زميليه في الفريق تيبو كورتوا وجود بيلينغهام، على أمل الاستمتاع بالمباريات من الصف الأمامي، لكن الأجواء تغيرت بشكل جذري عندما ركزت كاميرات الصالة عليهم. وعندما ظهرت صورتهم على الشاشات العملاقة بالصالة، انطلقت صيحات الاستهجان والصفير من الجمهور. سرعان ما انتشر الحادث على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما سلط الضوء على الانقسام الواضح في الآراء التي يثيرها اللاعبون خارج ملعب سانتياغو برنابيو، وحتى داخل مدينة مدريد نفسها.

    على الرغم من شدة الصيحات والضغط من آلاف الأشخاص، حاول لاعبو ريال مدريد الحفاظ على رباطة جأشهم طوال الوقت. لم يبدِ فيني، الذي اعتاد أن يكون هدفاً للانتقادات في مختلف الملاعب الإسبانية، أي علامات على الانزعاج أو المواجهة تجاه المدرجات، وحافظ على موقفه الاحترافي بينما كانت الكاميرات تتابع كل تحركاته. في المقابل، حظي كورتوا بتصفيق حار.

  سمعة فيني المثيرة للجدل على أرض الملعب

    غالبًا ما يشير منتقدو فينيسيوس إلى سلوكه الاستفزازي داخل الملعب باعتباره السبب وراء هذه العداوة الجماهيرية. وسواء كان ذلك من خلال تقليد البكاء أمام مشجعي الفرق المنافسة، أو الإشارة بإيماءات توحي بأن المنافسين لا يستحقون اللعب في الدوري الممتاز، أو مواجهاته المتكررة مع الحكام، فقد واجه فينيسيوس صعوبة في كسب تأييد المراقبين المحايدين على الرغم من موهبته التي لا يمكن إنكارها. ومع ذلك، يواصل عالم كرة القدم، عن حق، إدانة أي شكل من أشكال الإساءة العنصرية الموجهة إلى اللاعب.

    تذكير بالانقسام في عالم كرة القدم

    لم تصدر قوات الأمن ومنظمو الحدث الخاص برياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) أي بيانات رسمية بشأن سلوك الحاضرين، لكن الصور التي التقطها المشجعون ووسائل الإعلام الحاضرة توضح أن «عامل ريال مدريد» يثير مشاعر متضاربة. لكن هذا الحدث يسلط الضوء على الاستقطاب الشديد السائد حالياً في الرياضة الإسبانية. ومن اللافت للنظر أن شخصيات عالمية المستوى مثل بيلينغهام وفيني تواجه هذا النوع من الرفض في الأحداث خارج كرة القدم الاحترافية، مما يشير إلى أن التنافس والروايات المحيطة بهما تتجاوز حدود الملعب وتنتشر في أي ظهور عام لهما.

