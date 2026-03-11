Getty Images Sport
فيديو: فيليب يورغنسن يرتكب خطأ فادحًا! حارس مرمى تشيلسي يهدي باريس سان جيرمان هدفًا محرجًا بعد أن أرسل فيتينها كرة لوب متقنة قادت الفريق الفرنسي إلى الفوز
مباراة مثيرة في ملعب بارك دي برانس
قدمت مباراة الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مباراة كلاسيكية في العاصمة الفرنسية، على الرغم من أنها انتهت بخيبة أمل لفريق تشيلسي. تبادل باريس سان جيرمان والبلوز الضربات بلا هوادة في مباراة مسلية للغاية أظهرت كرة قدم هجومية قاتلة. افتتح برادلي باركولا التسجيل في وقت مبكر، لكن مالو غوستو رد على ذلك بعد فترة وجيزة.
استمرت المباراة متأرجحة، حيث أعاد أوسمان ديمبيلي التقدم للباريسيين قبل الاستراحة، لكن إنزو فرنانديز أدرك التعادل ببراعة في الدقيقة 57. عند النتيجة 2-2، بدا الزخم متوازناً، وبدا تشيلسي قادراً تماماً على تحقيق نتيجة ثمينة خارج أرضه أمام الهجوم القوي للويس إنريكي قبل أن تحل الكارثة.
يورجنسن يرتكب خطأ فادحًا
جاءت نقطة التحول في الدقيقة 74، نتيجة لخطأ فادح في التقدير من قبل يورغنسن. في محاولة للعب من الخلف تحت ضغط شديد، أرسل حارس مرمى تشيلسي تمريرة خطيرة بقدمه اليسرى مباشرة إلى مسار باركولا. سرعان ما مرر مهاجم باريس سان جيرمان الكرة إلى خفيتشا كفاراتشيليا، الذي مررها إلى فيتينا.
أظهر لاعب الوسط البرتغالي رباطة جأش هائلة وعقاب على الخطأ على الفور. عندما رأى فيتينا جورجينسن يندفع في محاولة يائسة لاستعادة الكرة، نفذ ركلة لوب مثالية فوق الحارس العاجز وسجل في الشباك الخالية. هذا الخطأ الذاتي غير التوازن النفسي للمباراة تمامًا، وأثار احتفالات صاخبة بين مشجعي الفريق المضيف.
كفاراتشيليا يحقق فوزاً ساحقاً
بعد هدف فيتينها المثير، انهار دفاع تشيلسي تمامًا، وكشف عن ضعفه. أدى إصرارهم على اللعب من الخلف إلى نتائج عكسية، مما سمح لباريس سان جيرمان بالسيطرة على الدقائق الأخيرة من المباراة. كان الزخم بالكامل لصالح أصحاب الأرض، وضغطهم العالي المستمر أجبر نادي لندن على التخلي عن الكرة في مناطق خطيرة.
استغل كفاراتشيليا، نجم المباراة، هذا الأداء الدفاعي الفوضوي ليجعل التعادل بعيد المنال. سجل الجناح الجورجي هدفين قاتلين في الدقيقة 86 وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، ليحول خسارة بفارق ضئيل إلى هزيمة مذلة بنتيجة 5-2. كان لاعبو تشيلسي في حالة صدمة تامة عند صافرة النهاية.
مهمة صعبة تنتظر تشيلسي
يواجه مدرب تشيلسي ليام روزينيور تحديًا كبيرًا لإنقاذ حلم تشيلسي في دوري أبطال أوروبا. إن قلب تأخر بثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان في ستامفورد بريدج مهمة صعبة تتطلب الكمال التكتيكي. ومع ذلك، فإن هذه الأزمة الأوروبية تتشابك مع صراعاتهم المحلية، مما يجعل تدوير اللاعبين معضلة صعبة. بعد 29 جولة، يحتل البلوز المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، متعادلاً مع ليفربول وبفارق ثلاث نقاط فقط عن أستون فيلا ومانشستر يونايتد في سباق المراكز الأربعة الأولى. قبل استضافة باريس سان جيرمان، يجب على رجال روزينيور خوض مباراة حاسمة في الدوري ضد نيوكاسل هذا السبت، دون أي هامش للخطأ.
