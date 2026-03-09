فيديو: فوضى عارمة في البرازيل حيث يتشاجر لاعبو وأعضاء طاقم فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو بعنف باللكمات والركلات في مشاهد مخزية على أرض الملعب، أسفرت عن إصدار 23 بطاقة حمراء، وهو رقم قياسي

كان من المفترض أن تكون هذه المباراة احتفالية بالنسبة لفريق كروزيرو، الذي أنهى انتظاره الذي دام سبع سنوات للفوز بلقب بطولة مينيرو - وهو اللقب الذي فاز به للمرة الأولى منذ عام 2019.
كانت المباراة، مع كل ما تضمنته من توتر، حدثًا عاطفيًا بشكل مفهوم. كانت التدخلات القوية سمة مؤسفة طوال المباراة، حيث تم توزيع تسع بطاقات صفراء في المجموع. كان الهدف الوحيد الذي سجله كايو جورج، لاعب يوفنتوس الفاشل - الذي ارتبط اسمه بفريقي الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام وأستون فيلا - هو الفارق في ذلك اليوم. أكد هذا الهدف تتويج كروزيرو بطلاً للولاية.