فيديو: فوضى عارمة في البرازيل حيث يتشاجر لاعبو وأعضاء طاقم فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو بعنف باللكمات والركلات في مشاهد مخزية على أرض الملعب، أسفرت عن إصدار 23 بطاقة حمراء، وهو رقم قياسي

وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية Globo، فإن هولك هو واحد من 23 شخصًا تم إظهار بطاقة حمراء لهم بشكل رجعي. وتفصل الوكالة كيف أن حكم المباراة ماتيوس ديلغادو كاندانكان لم يتمكن من تأكيد الطرد رسميًا في ذلك الوقت بسبب الطبيعة الفوضوية للإجراءات.

ويقال إن تقريره عن المباراة تضمن ما يلي بشأن إيفرسون: "بعد تعرضه لخطأ، أطاح بخصمه، واندفع نحوه، وضربه بوحشية في وجهه بركبته. أود أن أوضح أنه بعد هذا الفعل، اندلعت مشاجرة عامة، مما جعل من المستحيل إصدار بطاقة حمراء".

وأضاف عن كريستيان: "لضربه خصمه، رقم 22، على رأسه بساقه، مستخدمًا قوة مفرطة وشدة عالية، عندما كانت الكرة بالفعل في حوزة الحارس. أوضح أن بعد هذا الفعل اندلعت مشاجرة عامة، مما جعل من المستحيل إظهار البطاقة الحمراء".

وتابع كاندانكان حديثه عن أولئك الذين كان من الممكن أن يتلقوا بطاقة حمراء: "طردوا لضربهم وركلهم خصومهم خلال الشجار بعد انتهاء المباراة، ولم يكن من الممكن إظهار البطاقة الحمراء بسبب الفوضى".

وأفادت قناة جلوبو أن 12 لاعبًا من صفوف كروزيرو يواجهون عقوبات بالإيقاف، إلى جانب 11 لاعبًا من أتلتيكو مينيرو - ومن بينهم رينان لودي، الظهير الأيسر السابق لأتلتيكو مدريد ونوتنغهام فورست.