Cruzeiro Atletico Mineiro brawl 2026 TiteGetty/X
فيديو: فوضى عارمة في البرازيل حيث يتشاجر لاعبو وأعضاء طاقم فريقي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو بعنف باللكمات والركلات في مشاهد مخزية على أرض الملعب، أسفرت عن إصدار 23 بطاقة حمراء، وهو رقم قياسي

انتهت المباراة التي فاز فيها كروزيرو على غريمه أتلتيكو مينيرو بفوزه باللقب بفوضى عارمة، حيث شهدت المباراة مشاهد قبيحة انخرط فيها لاعبو الفريقين والطاقم الفني في شجار مثير للاشمئزاز. اشتعلت الأجواء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني، بعد اشتباك بين إيفرسون وكريستيان، حيث اندلعت مشاجرة جماعية تخللتها الركلات واللكمات.

  • كروزيرو فاز بلقب بطولة الولاية

    كان من المفترض أن تكون هذه المباراة احتفالية بالنسبة لفريق كروزيرو، الذي أنهى انتظاره الذي دام سبع سنوات للفوز بلقب بطولة مينيرو - وهو اللقب الذي فاز به للمرة الأولى منذ عام 2019.

    كانت المباراة، مع كل ما تضمنته من توتر، حدثًا عاطفيًا بشكل مفهوم. كانت التدخلات القوية سمة مؤسفة طوال المباراة، حيث تم توزيع تسع بطاقات صفراء في المجموع. كان الهدف الوحيد الذي سجله كايو جورج، لاعب يوفنتوس الفاشل - الذي ارتبط اسمه بفريقي الدوري الإنجليزي الممتاز وست هام وأستون فيلا - هو الفارق في ذلك اليوم. أكد هذا الهدف تتويج كروزيرو بطلاً للولاية.

  • شاهد لاعبي ومدربي كروزيرو وأتلتيكو مينيرو يتشاجرون

  • لماذا اندلعت أحداث فوضوية في أمريكا الجنوبية؟

    لم يكن أتلتيكو مينيرو مستعدًا للخسارة دون قتال، بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث قاتل حتى نهاية المباراة المثيرة في بيلو هوريزونتي. أثار حارس المرمى إيفرسون الفوضى في الدقائق الأخيرة بعد أن أخطأ في التصدي لتسديدة وغطس عند أقدام لاعب وسط كروزيرو كريستيان.

    عندما نهض كلا اللاعبين، قام إيفرسون بتدخل عنيف لم يكن ليبدو غريباً على ملعب الرجبي. ثم ركع على خصمه وصرخ في أذنه. ولم يمر وقت طويل حتى اندفع لاعبو كروزيرو للدفاع عن زميلهم، ودفعوا إيفرسون إلى القائم وظهر الشبكة.

    تبادل اللاعبون البدلاء وأعضاء الجهاز الفني اللكمات، وسرعان ما انتشرت المشاجرة في جميع أنحاء الملعب. وكان المهاجم البرازيلي الدولي السابق هولك - الذي لا يزال في قمة عطائه رغم بلوغه 39 عامًا - من بين الذين سعوا إلى فرض سلطتهم.

  • بطاقات حمراء بأثر رجعي: 23 شخصًا يواجهون حظرًا

    وفقًا لوكالة الأنباء البرازيلية Globo، فإن هولك هو واحد من 23 شخصًا تم إظهار بطاقة حمراء لهم بشكل رجعي. وتفصل الوكالة كيف أن حكم المباراة ماتيوس ديلغادو كاندانكان لم يتمكن من تأكيد الطرد رسميًا في ذلك الوقت بسبب الطبيعة الفوضوية للإجراءات.

    ويقال إن تقريره عن المباراة تضمن ما يلي بشأن إيفرسون: "بعد تعرضه لخطأ، أطاح بخصمه، واندفع نحوه، وضربه بوحشية في وجهه بركبته. أود أن أوضح أنه بعد هذا الفعل، اندلعت مشاجرة عامة، مما جعل من المستحيل إصدار بطاقة حمراء".

    وأضاف عن كريستيان: "لضربه خصمه، رقم 22، على رأسه بساقه، مستخدمًا قوة مفرطة وشدة عالية، عندما كانت الكرة بالفعل في حوزة الحارس. أوضح أن بعد هذا الفعل اندلعت مشاجرة عامة، مما جعل من المستحيل إظهار البطاقة الحمراء".

    وتابع كاندانكان حديثه عن أولئك الذين كان من الممكن أن يتلقوا بطاقة حمراء: "طردوا لضربهم وركلهم خصومهم خلال الشجار بعد انتهاء المباراة، ولم يكن من الممكن إظهار البطاقة الحمراء بسبب الفوضى".

    وأفادت قناة جلوبو أن 12 لاعبًا من صفوف كروزيرو يواجهون عقوبات بالإيقاف، إلى جانب 11 لاعبًا من أتلتيكو مينيرو - ومن بينهم رينان لودي، الظهير الأيسر السابق لأتلتيكو مدريد ونوتنغهام فورست.

  • تيتي يحتفل بالفوز بينما يعتذر هولك عن المشاهد غير اللائقة

    وقال هولك للصحفيين بعد المباراة: "إنه أمر مؤسف، لم أر قط عنفاً كهذا في أي مباراة كرة قدم. لا يمكننا أن نقدم هذا المثال لأنه ينتهي بتداعيات في جميع أنحاء العالم. لدينا مسؤولية حماية صورتنا وصورة المؤسسة".

    بينما كان مهاجم أتلتيكو مينيسوتا في مزاج اعتذاري، حيث ترك ليتأمل ما كان يمكن أن يكون، كان المدرب السابق للبرازيل تيتي يحتفل بفوز طال انتظاره باللقب. وقال عن تحقيق نجاح ملموس لقاعدة جماهيرية شغوفة: "أريد أن أنقل إلى جماهير كروزيرو المحبة والاحترام الذي أكنه لهم. قد أفتقر إلى الكفاءة في بعض الأحيان، لكن احترام المشجعين والعمل والكرامة والصدق، هذا هو ما يهم".

    سيتم الآن اتخاذ إجراءات تأديبية ضد كل من كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، لفشلهما في السيطرة على لاعبيهما وفرقهما الخلفية، وسيكون على السلطات الرياضية المختصة تحديد نوع العقوبات التي يجب تنفيذها.

