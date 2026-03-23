فيديو: «غاري نيفيل أحمق!» - أسطورة مانشستر يونايتد يطلب من مشجع مانشستر سيتي الصمت بعد وابل من الشتائم البذيئة انهمرت من مدرجات ويمبلي خلال نهائي كأس كاراباو
نيفيل يتعرض لمضايقة من أحد المشجعين خلال نهائي كأس كاراباو
كان نيفيل حاضراً في ويمبلي ليشارك في التعليق على فوز مانشستر سيتي 2-0 على أرسنال في نهائي كأس كاراباو، حيث سجل بطل المدينة أورايلي هدفين ليمنح فريق بيب جوارديولا الفوز ويطيل فترة جفاف «المدفعجية» من الألقاب.
ومع ذلك، بينما كان مشجعو مانشستر سيتي في حالة احتفالية عند نهاية المباراة، ذهب أحد المشجعين إلى أبعد من اللازم. بعد أن نُعت بـ"اللعين الأحمر" و"اللعين"، وضع نيفيل إصبعه على شفتيه في إشارة إلى الصمت قبل أن يُسأل: "أين ناديك؟ أين فريقك؟". وبعد أن رد الظهير الأيمن السابق ببعض الكلمات، ضحك المشجع بشكل هستيري قبل أن يعود نيفيل للجلوس بجانب المعلق بيتر دروري.
تحذير: يحتوي الفيديو أدناه على ألفاظ بذيئة للغاية.
نيفيل ينتقد أرتيتا بسبب قراره بشأن كيبا
كان أحد أبرز مواضيع النقاش قبل المباراة هو قرار مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا بإشراك كيبا أريزابالاغا في حراسة المرمى بدلاً من ديفيد رايا، الحارس الأساسي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. وانتهى الأمر بكيبا بارتكاب خطأ فادح سمح لأوريلي بتسجيل هدفه الأول برأسه، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد دقائق قليلة.
كان الحارس الإسباني يبطئ اللعب عندما تكون الكرة في حوزته، وهو ما وصفه نيفيل بـ"الهراء" وسخر لاحقاً قائلاً: "على الحراس التوقف عن وضع أقدامهم على الكرة لمدة 35 ثانية. فأنت بذلك تقول لخصومك إنك تفتقر إلى الحماس.
"أرسنال خسر المباراة في منطقة الست ياردات الخاصة به بسبب هذا. أنت تشجع مانشستر سيتي فقط.
"في مباريات مثل هذه، أنتم ترسلون إشارات لبعضكم البعض. سيفكر مانشستر سيتي: 'إنهم لا يرغبون في الفوز بنفس القدر في الشوط الثاني، سنحاول الفوز'."
تستمر مساعي أرسنال لإنهاء فترة الجفاف من الألقاب
كان أرسنال يأمل في أن يكون يوم الأحد الفرصة المثالية لإنهاء فترة الجفاف التي دامت قرابة ست سنوات دون ألقاب، ولإضفاء المزيد من الزخم على الأشهر الأخيرة من موسمه. ومع ذلك، فشل الفريق في تقديم الأداء المطلوب في اللحظة الحاسمة، وعليه الآن أن يحرص على ألا تؤثر هذه الهزيمة عليه نفسياً في سعيه لرفع الكؤوس في ثلاث مسابقات أخرى.
لا يزال فريق شمال لندن يحتل مركزاً متقدماً في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتفوق بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي بعد أن لعب مباراة أكثر، في حين ينتظره أيضاً مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة ومواجهة ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فترة التوقف الدولية.
في غضون ذلك، يأمل مانشستر سيتي في تقليص فارق النقاط مع أرسنال في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع سعيه للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيواجه فريق غوارديولا ليفربول في ربع النهائي.
