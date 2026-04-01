فيديو: غابرييل مارتينيلي يسجل هدفاً رائعاً بلمسة نهائية دقيقة بعد تمريرة حاسمة من إندريك، ليحسم البرازيل الفوز على كرواتيا ويعزز آماله في التأهل إلى كأس العالم
تغييرات أنشيلوتي تؤتي ثمارها
أدى قرار أنشيلوتي بإجراء ستة تغييرات إلى إعادة الحيوية للمنتخب البرازيلي الذي كان يسعى للتعويض بعد تعثره الأخير أمام فرنسا. وتعاون فينيسيوس جونيور وماتيوس كونها بشكل رائع لتمرير الكرة إلى دانيلو سانتوس الذي سجل الهدف الأول، رغم أن كرواتيا هددت لفترة وجيزة بالعودة إلى المباراة عبر لوفرو ماير. ومع ذلك، فإن الأهداف التي سجلها إيغور تياغو في الدقائق الأخيرة، بالإضافة إلى اللمسة النهائية المذهلة من مارتينيلي - بمساعدة بارعة من النجم الشاب إندريك - ضمنت في النهاية فوزًا مستحقًا بنتيجة 3-1.
أنشيلوتي يشيد بعمق الخيارات التكتيكية
وعقب صافرة النهاية، أشاد أنشيلوتي بدور لاعبيه الشباب في توفير التنوع التكتيكي الذي كان الفريق في أمس الحاجة إليه، قائلاً: "أنا سعيد جداً بأداء اللاعبين الشباب. لقد استغلوا الفرصة المتاحة لهم ووفروا لنا المزيد من الخيارات. قدم تياجو أداءً جيداً، وكذلك إندريك ودانيلو."
وكرر مهاجم برينتفورد تياجو هذا الشعور بعد تسجيله أول أهدافه مع "السيليساو": "أود أن أشكر المدرب على هذه الفرصة. تسجيل أول أهدافي مع البرازيل أمر لا يُنسى".
العد التنازلي النهائي لشهر يونيو
تدخل البرازيل الآن مرحلة حاسمة قبل مباراتها الافتتاحية في المجموعة الثالثة ضد المغرب يوم 13 يونيو، حيث من المقرر الإعلان عن التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا في 18 مايو. وستختتم الاستعدادات بمباراتين وديتين مهمتين ضد بنما ومصر، والتي ستكونان أساسيتين لدمج اللاعبين الأساسيين العائدين وصقل الانتقالات الدفاعية. في مواجهة مجموعة في كأس العالم تضم أيضًا هايتي واسكتلندا، يجب على أنشيلوتي ضمان أن يجد فريقه إيقاعًا ثابتًا للحفاظ على زخمه طوال البطولة.