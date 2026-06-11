ونقلت وكالة رويترز، القصة التي رواها علي رضا جهانبخش، عبر وكالة ANA الإخبارية، بقوله "ذهبت إلى تولوم (بالمكسيك)، لبضعة أيام، وفي أحد الأيام، استوقفنا مجموعة من الرجال الذين كانوا يغطون وجوههم، طالبونا أن نضع أيدينا على سياراتهم.

لم يكن لدينا أي شيء حقًا، كنت مسافرًا من هولندا، سألني أين أنت؟ وقال: بلد.. بلد، فقلنا هولندا، ثم قال صديقي: قل إيران، وعندما فتش صديقي الذي قال (إيران)، ضحك الرجل وقال: إيران، هيا انصرف".

واستشهد صاحب الـ32 عامًا، بتلك الواقعة، ليقول بطرفة إن عصابات المخدرات يحبون الإيرانيين، ما أثار ضحك الحضور في الحلقة.