فيديو | "خناقة" عبدالرحمن العبود، عقوبة تنتظر الاتحاد ونجم الفريق يعتدي على الحكم.. مشاهد صادمة بعد نكسية ماتشيدا

وفي هذا السياق.. قامت جماهير عملاق جدة الاتحاد، بالاعتداء على الحكم الصيني ما نينج؛ الذي أدار مواجهة الفريق ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.

وقامت الجماهير الاتحادية برمي "زجاجات المياه" على ما نينج؛ وذلك خلال توجهه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة.

ومن المنتظر أن يوقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عقوبات ضد نادي الاتحاد؛ تبدأ من الغرامات المالية، وقد تصل إلى الحرمان من الجماهير "مباراة أو أكثر" في أول مشاركة قارية.



