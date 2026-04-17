فيديو | "خناقة" عبدالرحمن العبود، عقوبة تنتظر الاتحاد ونجم الفريق يعتدي على الحكم.. مشاهد صادمة بعد نكسية ماتشيدا

فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما خاض الاتحاد 28 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 13 انتصارًا، مقابل 6 تعادلات و9 هزائم.
وقاريًا.. تأهل العميد إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ حيث يضرب موعدًا ناريًا مع نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.