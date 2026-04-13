ترجمه
فيديو: طرد ليساندرو مارتينيز بالبطاقة الحمراء لقيامه بشد شعر دومينيك كالفيرت-لوين، بينما يغضب مشجعو مانشستر يونايتد من القرار «الغبي» ضد ليدز
مارتينيز يتلقى بطاقة حمراء بسبب شد شعر أحد اللاعبين
مع تأخر مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0 بفضل ثنائية نواه أوكافور في الشوط الأول، ازدادت الأمور سوءًا للفريق المضيف في الدقيقة 54 عندما حصل مارتينيز على بطاقة حمراء مباشرة. بعد مشادة مع مهاجم ليدز كالفيرت-لوين، بدا أن "الجزار" فقد أعصابه خلال صراع بدني. وأظهرت الإعادة أن مارتينيز يبدو أنه شد شعر كالفيرت-لوين، مما تسبب في سقوط المهاجم على ظهره على أرض الملعب.
وقد طلبت تقنية الفيديو المساعد (VAR) من الحكم بول تيرني مراجعة الحادثة على شاشة المراقبة بجانب الملعب للتأكد من وجود سلوك عنيف محتمل، فقرر إشهار البطاقة الحمراء.
شاهد المقطع
رد فعل غاضب على قرار الفصل «الأحمق»
أثارت طبيعة البطاقة الحمراء التي حصل عليها مارتينيز موجة من الانتقادات من قبل المشجعين والمحللين على حد سواء. وأعرب العديد من المشجعين عن استيائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين تصرفات المدافع بـ«الغباء» و«الحماقة» بالنظر إلى الوضع الحرج الذي كان الفريق يمر به. واعتُبر قرار الإمساك بشعر كالفيرت-لوين مخاطرة غير ضرورية لم تترك للحكم خياراً سوى طرده من الملعب مبكراً.
"إنه تصرف غبي من مارتينيز، ولكن إذا كان هذا سيؤدي إلى بطاقة حمراء، فيجب حظر تسريحات الشعر الطويلة لأنه من الواضح أنه يحاول الإمساك بقميصه"، كتب @StevenDonovan02 على X.
قال @JacobHorsfall_: "تصرف غبي من مارتينيز". "أنا متأكد من أنه كان تصرفاً طبيعياً [كذا] لأنه فقد توازنه، لكن لماذا رفع يده إلى هذا الارتفاع في المقام الأول؟ خاصة مع البطاقات الحمراء التي رأيناها لهذا السبب بالذات هذا الموسم".
في الوقت نفسه، قال @AdamJoseph: "هذا قرار غبي من ليساندرو مارتينيز. سيؤدي دائمًا إلى بطاقة حمراء. لا يمكنك سحب شعر دومينيك كالفيرت-لوين. لقد اتخذت قرار الحكم نيابة عنه بمجرد قيامك بذلك. لا يهم مدى قوة السحب أو عدمها."
غاري نيفيل، الذي كان يعلق على المباراة، لم يكن متأثرًا أيضًا بأداء مانشستر يونايتد بشكل عام، قائلاً: "ليدز يستحق التقدم 2-0. إنهم الفريق الأفضل بفارق كبير."
وعن رد فعل مارتينيز على البطاقة الحمراء، قال نيفيل: "يبدو مارتينيز حائراً ومربكاً. لكن شد الشعر يؤدي إلى بطاقة حمراء هذه الأيام. كان يعلم ما يفعله."
- Getty Images Sport
كاسيميرو يبعث الأمل في صفوف مانشستر يونايتد
على الرغم من نقص لاعب في صفوفه، كان مانشستر يونايتد هو من سجل الهدف التالي عندما استقبل كاسيميرو تمريرة من برونو فرنانديز داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.
في حال الخسارة، سيبقى مانشستر يونايتد في المركز الثالث، متعادلًا في النقاط مع أستون فيلا، بينما يبقى ليفربول في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط.