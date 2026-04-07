فيديو| "شبح جوردي ألبا كان حاضرًا".. ليونيل ميسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تمريرة غريبة!

في مسيرة مهنية تميزت بتمريرات دقيقة ورؤية لا مثيل لها، وجد ميسي نفسه في دائرة الضوء لأسباب سلبية بعد تعادل إنتر ميامي 2-2 مع الفريق القادم من تكساس.

حيث تعرض المهاجم الأسطوري لحظة تشتت عندما أرسل كرة على الجانب الأيسر إلى مساحة خالية تمامًا.

بينما كان ميسي يسعى لإطلاق هجمة، أرسل كرة محكمة نحو خط التماس متوقعاً انطلاقة لم تحدث أبداً، فتدحرجت الكرة خارج الملعب دون أن تسبب أي ضرر بينما كان زملاؤه ينظرون في حيرة.