فيديو| "شبح جوردي ألبا كان حاضرًا".. ليونيل ميسي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تمريرة غريبة!
لحظة نسيان نادرة
في مسيرة مهنية تميزت بتمريرات دقيقة ورؤية لا مثيل لها، وجد ميسي نفسه في دائرة الضوء لأسباب سلبية بعد تعادل إنتر ميامي 2-2 مع الفريق القادم من تكساس.
حيث تعرض المهاجم الأسطوري لحظة تشتت عندما أرسل كرة على الجانب الأيسر إلى مساحة خالية تمامًا.
بينما كان ميسي يسعى لإطلاق هجمة، أرسل كرة محكمة نحو خط التماس متوقعاً انطلاقة لم تحدث أبداً، فتدحرجت الكرة خارج الملعب دون أن تسبب أي ضرر بينما كان زملاؤه ينظرون في حيرة.
تجسيد روح ألبا
أدى هذا المشهد الغريب إلى مقارنات فورية بشراكة ميسي الطويلة الأمد مع المدافع الإسباني المخضرم.
ولخص المعلق الذي كان يغطي المباراة هذا الشعور بشكل مثالي، مازحاً بأن "شبح جوردي ألبا كان حاضراً هناك" عندما انزلقت الكرة إلى المساحة الخالية التي كان يشغلها الظهير في السابق.
ألبّا، الذي قضى تسع سنوات حافلة بالبطولات مع ميسي في برشلونة قبل أن ينضم إليه في فلوريدا عام 2023، أعلن اعتزاله كرة القدم في نهاية العام الماضي.
ومع ذلك، يبدو أن ما يقرب من عقد من التفاهم التخاطري بين الاثنين قد ترك لدى ميسي عادات يصعب التخلص منها في حقبة ما بعد ألبّا.
ردود فعل المشجعين على خطأ ناجم عن "الذاكرة العضلية"
وسارع المشجعون إلى الإشارة إلى أن هذا الخطأ كان على الأرجح نتيجة لذاكرة عضلية راسخة، وليس بسبب تراجع في قدراته.
غمرت ردود الفعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشار أحد المشجعين على موقع "إكس" إلى أن "ميسي يفتقد ألبا حقًا"، بينما اقترح آخر أن القائد "نسي للحظة أن ألبا قد اعتزل".
وتردد هذا الرأي في جميع أنحاء الفضاء الرقمي، حيث علق المستخدمون بأن "الذاكرة العضلية حقيقية" ومازحوا بأن النجم "يمرر الكرة إلى أشباح".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
وبهذا التعادل، يظل إنتر ميامي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة من ست مباريات، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر ناشفيل، وسيواجه ميسي وزملاؤه فريق نيويورك ريد بولز يوم الأحد المقبل.