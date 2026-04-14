فيديو | سعود الصرامي يسخر من الهلال أمام جورج جيسوس.. وهكذا جاء رد فعل مدرب النصر!

لا يزال نادي النصر وجمهوره، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المحسوبين عليه؛ يستغلون خسارة عملاق الرياض الهلال أمام السد القطري، للسخرية منه.

الهلال خسر بـ"ركلات الجزاء" ضد نادي السد، مساء أمس الإثنين، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (3-3)؛ ليودع دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026، من دور ثمن النهائي.