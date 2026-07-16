فيديو | تحمل "تعليمات" ركلات الترجيح .. زجاجة بيكفورد تثير الضحك بين ميسي ونجوم الأرجنتين!

وكان الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، عبارة عن "صراعات بدنية"، بين اللاعبين، فيما سجل الشوط رقمًا قياسيًا سلبيًا، بأنه لأول مرة منذ عام 1966، لا يتم صناعة أي فرص على مدار أولى 30 دقيقة.

الأمر انقلب خلال الشوط الثاني، فبعدما ترجم منتخب إنجلترا تفوقه نسبيًا، بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55، تحوّلت المباراة إلى "سيطرة" أرجنتينية، وضغط متواصل، شهد تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لأكثر من كرة، مع اصطدام كرة ماك أليستر في القائم.

وكعادته في الدقائق العشر الأخيرة، التي امتاز بها المنتخب الأرجنتيني في الأدوار الإقصائية من مبارياته بكأس العالم 2026، لعب القائد ليونيل ميسي، دورًا في قلب الطاولة على الأرجنتين، بعدما صنع تمريرتين حاسمتين، سجل منهما إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز، هدفين في الدقيقتين 85 و90+2.